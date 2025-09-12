Ayuso lanza una ambiciosa agenda de 50 medidas: menos impuestos, impulso empresarial y nuevas políticas sociales para Madrid

La presentación de las 50 medidas por parte de Isabel Díaz Ayuso ha sacudido el panorama político y económico en la Comunidad de Madrid. El paquete, anunciado durante el Debate del Estado de la Región, busca transformar la región a través de una combinación de rebajas fiscales, impulso al empleo, vivienda asequible, innovación tecnológica y protección social. Es un movimiento que pretende posicionar a Madrid como referente nacional en crecimiento económico y modernización administrativa.
Entre las propuestas destaca la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incorpora deducciones fiscales, ayudas para sucesión generacional y préstamos destinados a modernizar negocios. Este eje económico se acompaña de incentivos directos para los jóvenes: hasta 400 euros de rebaja fiscal para quienes compatibilicen estudios y trabajo, una medida que busca aliviar el esfuerzo doble de formación y empleo en un momento de alta competitividad laboral.
Incentivos fiscales: motor para empresas y jóvenes
- Rebajas fiscales específicas para locales comerciales, hostelería y servicios con más de medio siglo de actividad. Los denominados «comercios con solera» podrán acceder a una deducción del 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- Ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores sénior, que elimina las cotizaciones sociales durante los primeros meses para quienes decidan iniciar proyectos pasados los 45 años.
- El nuevo Plan Reactívate 90 días está dirigido a parados mayores de 45 años, facilitando el acceso al mercado laboral mediante incentivos y formación.
El bloque económico pretende consolidar el liderazgo regional, reafirmando el papel del tejido empresarial como pilar fundamental en la creación de empleo y riqueza. La estabilidad normativa y la reducción de cargas administrativas son claves en este enfoque, acompañadas por rebajas fiscales que refuerzan la competitividad madrileña.
Vivienda protegida: respuesta a la emergencia habitacional
La crisis del acceso a la vivienda ha llevado al Gobierno madrileño a presentar un plan de choque con 15 novedades:
- Nueva Ley del Suelo para liberar terrenos públicos destinados a vivienda protegida.
- Incentivos fiscales para propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler.
- Creación del Consorcio Urbanístico Público-Privado Puerta de Madrid, con el objetivo de levantar 4.300 viviendas en Leganés.
- Aceleradora urbanística destinada a agilizar trámites, priorizando proyectos estratégicos.
Se prevé que estas medidas entren en vigor entre finales de 2026 y principios de 2027 tras consulta pública. Además, se incluirán 500 nuevos inmuebles gestionados por la Agencia de Vivienda Social para familias vulnerables.
Sanidad, movilidad e infraestructuras: inversión sostenida
En sanidad, se licitará la mitad de las 40 nuevas residencias y centros de día previstos para 2026. Se contempla también un centro especializado en menores expuestos a pornografía y violencia juvenil.
En movilidad, destaca:
- Reapertura total de la Línea 7B del Metro prevista para noviembre.
- Inicio en 2026 de las obras del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares.
- Lanzamiento del primer autobús autónomo a demanda en polígonos industriales.
- Plan especial para carreteras rurales con una inversión estimada en 48 millones de euros.
Además, se comenzarán las obras para la Ciudad de la Justicia y se instalarán cajeros automáticos en todos los municipios madrileños.
Innovación tecnológica y digitalización administrativa
El programa eficiencIA promete reducir el tiempo medio para realizar trámites administrativos a menos de cinco minutos. Se pondrá en marcha el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad para fortalecer la protección digital pública.
Por otro lado:
- Creación del Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras.
- Nuevos campus universitarios orientados a STEM.
- Planes para mejorar formación e investigación en energía nuclear.
Políticas sociales: atención integral y cultura internacional
El paquete incluye planes sociales destinados a mayores y dependientes:
- Licitación inmediata del 50% de nuevas residencias y centros especializados.
- Incremento del 33% anual en valoraciones de discapacidad.
- Programas específicos para menores vulnerables.
En cultura y deporte:
- Estrategia audiovisual con el doble de ayudas a largometrajes entre 2025 y 2028.
- Inauguración del Museo del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle.
- Nueva sede del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya.
- Apoyo decidido al deporte olímpico con el programa Objetivo Los Ángeles 2028.
- Celebración del Gran Premio Fórmula 1 Madrid en 2026 como parte del Año del Motor.
Un modelo que mira al futuro
A día de hoy, 11 de septiembre del 2025, el Gobierno regional apuesta por liderar la transformación española desde el crecimiento económico, la libertad individual y la modernización continua. El objetivo es claro: reforzar los servicios públicos sin perder dinamismo empresarial ni capacidad innovadora.
La agenda presentada por Ayuso aspira no solo a resolver retos actuales sino también anticipar las necesidades sociales, económicas y medioambientales que marcarán los próximos años. Madrid se posiciona así como laboratorio nacional donde experimentar nuevas fórmulas para compatibilizar desarrollo económico con bienestar social.