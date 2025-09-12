Ayuso lanza una ambiciosa agenda de 50 medidas: menos impuestos, impulso empresarial y nuevas políticas sociales para Madrid

La presentación de las 50 medidas por parte de Isabel Díaz Ayuso ha sacudido el panorama político y económico en la Comunidad de Madrid. El paquete, anunciado durante el Debate del Estado de la Región, busca transformar la región a través de una combinación de rebajas fiscales, impulso al empleo, vivienda asequible, innovación tecnológica y protección social. Es un movimiento que pretende posicionar a Madrid como referente nacional en crecimiento económico y modernización administrativa.

Entre las propuestas destaca la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incorpora deducciones fiscales, ayudas para sucesión generacional y préstamos destinados a modernizar negocios. Este eje económico se acompaña de incentivos directos para los jóvenes: hasta 400 euros de rebaja fiscal para quienes compatibilicen estudios y trabajo, una medida que busca aliviar el esfuerzo doble de formación y empleo en un momento de alta competitividad laboral.

Incentivos fiscales: motor para empresas y jóvenes

Rebajas fiscales específicas para locales comerciales, hostelería y servicios con más de medio siglo de actividad. Los denominados «comercios con solera» podrán acceder a una deducción del 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores sénior, que elimina las cotizaciones sociales durante los primeros meses para quienes decidan iniciar proyectos pasados los 45 años.

El nuevo Plan Reactívate 90 días está dirigido a parados mayores de 45 años, facilitando el acceso al mercado laboral mediante incentivos y formación.

El bloque económico pretende consolidar el liderazgo regional, reafirmando el papel del tejido empresarial como pilar fundamental en la creación de empleo y riqueza. La estabilidad normativa y la reducción de cargas administrativas son claves en este enfoque, acompañadas por rebajas fiscales que refuerzan la competitividad madrileña.

Vivienda protegida: respuesta a la emergencia habitacional

La crisis del acceso a la vivienda ha llevado al Gobierno madrileño a presentar un plan de choque con 15 novedades:

Nueva Ley del Suelo para liberar terrenos públicos destinados a vivienda protegida.

Incentivos fiscales para propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler.

Creación del Consorcio Urbanístico Público-Privado Puerta de Madrid, con el objetivo de levantar 4.300 viviendas en Leganés .

. Aceleradora urbanística destinada a agilizar trámites, priorizando proyectos estratégicos.

Se prevé que estas medidas entren en vigor entre finales de 2026 y principios de 2027 tras consulta pública. Además, se incluirán 500 nuevos inmuebles gestionados por la Agencia de Vivienda Social para familias vulnerables.

Sanidad, movilidad e infraestructuras: inversión sostenida

En sanidad, se licitará la mitad de las 40 nuevas residencias y centros de día previstos para 2026. Se contempla también un centro especializado en menores expuestos a pornografía y violencia juvenil.

En movilidad, destaca:

Reapertura total de la Línea 7B del Metro prevista para noviembre.

Inicio en 2026 de las obras del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares .

. Lanzamiento del primer autobús autónomo a demanda en polígonos industriales.

Plan especial para carreteras rurales con una inversión estimada en 48 millones de euros.

Además, se comenzarán las obras para la Ciudad de la Justicia y se instalarán cajeros automáticos en todos los municipios madrileños.

Innovación tecnológica y digitalización administrativa

El programa eficiencIA promete reducir el tiempo medio para realizar trámites administrativos a menos de cinco minutos. Se pondrá en marcha el Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad para fortalecer la protección digital pública.

Por otro lado:

Creación del Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras.

Nuevos campus universitarios orientados a STEM.

Planes para mejorar formación e investigación en energía nuclear.

Políticas sociales: atención integral y cultura internacional

El paquete incluye planes sociales destinados a mayores y dependientes:

Licitación inmediata del 50% de nuevas residencias y centros especializados.

Incremento del 33% anual en valoraciones de discapacidad.

Programas específicos para menores vulnerables.

En cultura y deporte:

Estrategia audiovisual con el doble de ayudas a largometrajes entre 2025 y 2028.

Inauguración del Museo del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle.

en Pinilla del Valle. Nueva sede del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya.

en Buitrago de Lozoya. Apoyo decidido al deporte olímpico con el programa Objetivo Los Ángeles 2028.

Celebración del Gran Premio Fórmula 1 Madrid en 2026 como parte del Año del Motor.

Un modelo que mira al futuro

A día de hoy, 11 de septiembre del 2025, el Gobierno regional apuesta por liderar la transformación española desde el crecimiento económico, la libertad individual y la modernización continua. El objetivo es claro: reforzar los servicios públicos sin perder dinamismo empresarial ni capacidad innovadora.

La agenda presentada por Ayuso aspira no solo a resolver retos actuales sino también anticipar las necesidades sociales, económicas y medioambientales que marcarán los próximos años. Madrid se posiciona así como laboratorio nacional donde experimentar nuevas fórmulas para compatibilizar desarrollo económico con bienestar social.