Macron reúne a su gabinete ante la crisis por su desplome en encuestas

Una ola de protestas recorre Francia mientras Emmanuel Macron intenta sostener un gobierno cercado por la impopularidad y la fractura política.

Las calles de París y otras ciudades se han llenado de manifestantes bajo el lema “Bloqueemos todo”, en rechazo a los recortes sociales y la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo.

El descontento, que ha reunido a estudiantes, sindicatos y trabajadores de todos los sectores, muestra la magnitud de la crisis en la que se encuentra sumida la V República.

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, la situación se ha agravado tras la dimisión del primer ministro François Bayrou y la incapacidad del Parlamento para aprobar el presupuesto de 2026.

La caída de Bayrou, que pretendía contener el auge de los extremos y estabilizar el gobierno de Macron, ha desembocado en un gabinete de crisis convocado de urgencia en el Elíseo.

El presidente busca evitar la parálisis institucional y un escenario de elecciones anticipadas que podría fragmentar aún más el Parlamento y facilitar el ascenso de partidos como Agrupación Nacional de Marine Le Pen o La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Las cifras del descontento y la presión de la calle

Más de 80.000 efectivos de seguridad desplegados en todo el país.

Casi 300 personas detenidas en las últimas jornadas de protesta, solo en París se cuentan casi 200 arrestos.

El plan de recortes presupuestarios asciende a 44.000 millones de euros, afectando a servicios sociales, pensiones y el gasto público.

La prima de riesgo francesa ha escalado hasta los 81,5 puntos básicos, el nivel más alto desde la crisis de 2011.

El déficit presupuestario se sitúa en torno al 6% del PIB, el doble del límite europeo, y la deuda pública alcanza el 114% del PIB.

Las protestas, lejos de amainar, han evolucionado hacia un movimiento transversal y descentralizado, donde confluyen demandas sociales, rechazo a la austeridad y críticas a una élite política percibida como distante y disfuncional. La represión policial y el cierre de infraestructuras críticas, como estaciones de metro y grandes centros comerciales, subrayan la tensión creciente.

Macron, en la cuerda floja: desplome en las encuestas y aislamiento político

El desgaste de Macron es palpable. Los últimos sondeos fiables sitúan su aprobación en un rango entre el 15% y el 21%, con una desconfianza generalizada hacia su figura y su capacidad para liderar una salida a la crisis. Los intentos de reformas estructurales han quedado en el camino, mientras los partidos extremos ganan terreno en un Parlamento sin mayorías claras.

La negativa del presidente a dimitir, pese a las presiones internas y externas, ha sido rotunda, aunque el bloqueo institucional hace cada vez más difícil mantener el rumbo. Expertos y antiguos mandatarios, como el ex presidente Nicolas Sarkozy, apuntan a la disolución del Parlamento como única salida, aunque advierten que ello podría no resolver la crisis de fondo.

Impacto en la Unión Europea y efecto contagio: ¿puede arrastrar Francia a España?

La crisis francesa ya ha tenido un impacto inmediato en los mercados: la Bolsa de París cerró con una caída del 3,2% tras la dimisión de Bayrou, y la incertidumbre se contagia a otros países de la Eurozona. La posibilidad de una crisis institucional prolongada en Francia preocupa en Bruselas, especialmente por el peso del país en la UE y su papel en la estabilidad del euro.

El caso francés es observado con inquietud desde España, donde el gobierno de Pedro Sánchez lidia también con un elevado endeudamiento y presiones fiscales. La subida de la prima de riesgo francesa ha provocado nerviosismo en los mercados, ante el temor de un efecto dominó que podría complicar aún más la situación financiera española. Si Francia, segunda economía de la zona euro, entra en una crisis profunda o se ve forzada a tomar medidas de ajuste más drásticas, el contagio a una España ya endeudada sería inmediato, con consecuencias imprevisibles para el conjunto de la Unión Europea.

Un futuro abierto y volátil

El desenlace de esta crisis en Francia es incierto. El nombramiento de un nuevo primer ministro no garantiza la formación de una mayoría estable ni la aprobación de los presupuestos necesarios para evitar la parálisis institucional. La amenaza de elecciones anticipadas, con el auge de los extremos políticos, añade una capa de volatilidad a un escenario ya de por sí explosivo.

Los próximos días serán decisivos para saber si Macron consigue contener la crisis o si Francia da un paso más hacia una transformación profunda de su sistema político. Lo que parece claro es que la actual tormenta política y social no es solo un episodio aislado, sino el reflejo de una fractura estructural que amenaza con tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras.

En las calles de París, entre gases lacrimógenos y barricadas, se palpa un clima de cambio que puede redefinir no solo el futuro de Francia, sino el de toda Europa.