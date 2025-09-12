El consejo de Sabadell rechaza la OPA de BBVA y desata un debate sobre el verdadero valor de la banca en el IBEX 35

La negativa de Banco Sabadell a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA marca un hito en la historia reciente del sector bancario español.

El consejo de administración del Sabadell ha sido tajante: la oferta no refleja el verdadero valor de la entidad y supone, según sus estimaciones, una infravaloración del 37% respecto a lo que consideran justo.

Este movimiento ha sacudido el ánimo de los inversores y ha reabierto el debate sobre las valoraciones en la banca cotizada, el papel de las grandes operaciones corporativas y el futuro inmediato del IBEX 35.

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la banca sigue protagonizando las subidas del índice, pero la incertidumbre por la OPA y sus consecuencias mantiene la tensión entre los grandes accionistas y el pequeño inversor.

La posición de fuerza de Sabadell no solo desafía la estrategia de BBVA, sino que lanza un mensaje claro al mercado: el valor de la banca española no se resume en el precio de cotización.

El rechazo de la OPA: argumentos y consecuencias

El consejo de administración de Sabadell decidió por unanimidad rechazar la OPA hostil de BBVA, recomendando a los accionistas no acudir a la oferta. Entre los argumentos esgrimidos destaca que la propuesta “no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Banco Sabadell, infravalorando muy significativamente el proyecto y sus perspectivas de generación de rendimientos”. La oferta de BBVA, que consiste en un canje de una acción propia y 0,7 euros en efectivo por cada 5,5483 títulos de Sabadell, equivale a valorar la entidad en unos 15.300 millones de euros según precios de mercado recientes, una cifra que el propio Sabadell considera insuficiente.

Actualmente, el precio de cotización de Sabadell supera en más de un 9% la oferta de BBVA, lo que refuerza el argumento del consejo sobre la existencia de una prima negativa para el accionista que acepte el canje. En el mercado, esta percepción se traduce en una presión al alza sobre las acciones de Sabadell, que cotizan descontando la expectativa de una posible mejora de la oferta, aunque desde BBVA insisten en que no habrá revisión de la puja.

Para los inversores, la recomendación de Sabadell supone una llamada a la prudencia. El consejo subraya que el banco tiene capacidad para seguir generando valor de forma independiente, apoyándose en su fortaleza financiera y en la mejora de sus resultados. La decisión, además, pone de manifiesto la importancia de la prima de control en este tipo de operaciones, un aspecto que BBVA no ha reflejado en su propuesta actual.

Impacto en el IBEX 35 y análisis de acciones

El sector bancario es el motor del IBEX 35 en 2025. La evolución del índice en los últimos meses ilustra el peso creciente de la banca: desde julio, el IBEX ha superado los 15.000 puntos, un nivel no visto desde 2007, impulsado por el optimismo sobre los recortes de tipos de interés en EE. UU. y la fortaleza de los grandes bancos nacionales.

El rechazo de la OPA no ha hundido la Bolsa, como temían algunos analistas. De hecho, el mercado ha mostrado una notable resiliencia, con el IBEX 35 cotizando a 15.321 puntos al cierre del 11 de septiembre, y un avance del 0,68% en la sesión. Este comportamiento confirma que el apetito por el riesgo y la confianza en la banca siguen intactos, aunque la volatilidad permanece elevada.

Los valores bancarios, especialmente BBVA y Sabadell, han liderado la actividad bursátil. La cotización de Sabadell se mantiene por encima de la oferta de BBVA, reflejando la expectativa de una posible contraoferta o, al menos, una prima por la independencia de la entidad. Otros bancos, como Santander y CaixaBank, también han mostrado solidez, apoyados en la recuperación económica y la mejora de los márgenes financieros gracias a la política monetaria.

En el ranking diario, compañías como Inditex, Ferrovial y Endesa también han destacado por sus subidas, mostrando que la rotación sectorial sigue presente en el índice y que las oportunidades para los inversores no se limitan solo a la banca.

Predicciones económicas y recomendaciones para inversores

Las previsiones económicas para España en 2025 son optimistas. Se espera un crecimiento del PIB del 2,4% según la Cámara de Comercio de España, gracias al impulso del turismo, el sector exterior y la mejora del empleo. El entorno de baja inflación (2,3% prevista para 2025) y la posibilidad de nuevos recortes de tipos por parte del BCE y la Fed refuerzan el escenario favorable para los activos de riesgo, incluido el IBEX 35.

Sin embargo, persisten retos estructurales: el consumo privado y la inversión empresarial aún deben recuperarse plenamente para mantener el dinamismo bursátil a medio plazo. La política monetaria sigue siendo clave. Los recortes de tipos previstos en EE. UU. ya han tenido un efecto positivo, pero el BCE mantiene un enfoque más prudente, lo que podría limitar el potencial alcista de algunos valores europeos.

Para los inversores, el entorno actual exige cautela y diversificación. El caso Sabadell-BBVA es un recordatorio de la importancia de analizar en profundidad las valoraciones y no dejarse llevar por el ruido corporativo. Ante la posibilidad de movimientos corporativos, conviene vigilar los siguientes aspectos:

Prima de control en las ofertas de adquisición: es esencial exigir una compensación adecuada por el traspaso de poder.

Fortaleza financiera y perspectivas de crecimiento de las entidades: la banca española ha demostrado solidez, pero las diferencias entre proyectos pueden ser significativas.

Evolución de los tipos de interés y su impacto en los márgenes bancarios.

Rotación sectorial: no centrarse solo en la banca, buscar oportunidades en sectores como consumo, infraestructuras y energía.

Tabla comparativa: situación reciente de los valores destacados del IBEX 35

Valor Variación diaria (%) Perspectiva Inditex +2,66 Fuerte impulso por resultados Ferrovial +2,07 Buen comportamiento en infraestructuras Endesa +1,89 Sólido avance por expectativas de dividendo Acerinox +1,69 Revalorización por demanda industrial ACS +1,40 Estabilidad en construcción y concesiones Puig Brands B -1,96 Corrección tras rally previo Iberdrola -0,35 Ligera toma de beneficios Amadeus -0,29 Estabilidad en turismo Repsol -0,24 Presión por precios del crudo Enagás -0,19 Comportamiento defensivo

Claves para los próximos meses

De cara al cierre de 2025, los inversores deben seguir muy de cerca la resolución de la OPA de BBVA sobre Sabadell, que finalizará el 7 de octubre. Si BBVA decide mejorar la oferta, podría abrirse una nueva etapa de consolidación bancaria y revalorización de los activos financieros. Si la operación fracasa, Sabadell deberá demostrar su capacidad para generar valor en solitario, algo que, según su consejo, está plenamente garantizado.

El IBEX 35 mantiene su fortaleza, pero el entorno global invita a no bajar la guardia. Un enfoque selectivo, diversificado y atento a los movimientos corporativos será la mejor estrategia para navegar en un mercado donde la banca sigue mandando, pero donde las oportunidades se extienden mucho más allá de las grandes operaciones.