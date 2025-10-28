Ya sumamos 40.000 millones de deuda para pagar las pensiones

Hoy analizamos los datos oficiales de la Seguridad Social hasta agosto de 2025, y la realidad es demoledora:

🔸 Las transferencias del Estado a la Seguridad Social suben un 16,2 %, hasta 40.011 millones de euros, solo para poder pagar las pensiones.

🔸 Mientras tanto, los ingresos por cotizaciones sociales crecen un 6,8 %, muy por debajo del gasto.

🔸 Y aunque el Gobierno presume ante Bruselas de un “superávit contable” de 6.060 millones, el déficit real supera los 33.900 millones y ya es estructural.

En resumen: se disfraza el déficit con deuda. En el vídeo explico cómo la Administración Central está inyectando 40.000 millones de euros en transferencias corrientes para maquillar las cuentas, y cómo esto compromete la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

📊 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

💬 “El superávit contable es un espejismo; el déficit es la realidad.”