¡Puigdemont rompe con Sánchez pero le deja vivo y coleando!

Todos atentos a Puigdemont en rueda de prensa, casi con honores de jefe de Estado cuando se trata de un mindundi traidor y prófugo de la Justicia española. Es triste pero es la política que tenemos en España.

«El PSOE debe reflexionar y responder de qué manera piensa continuar en el Gobierno», decía el catalán de Junts, obviamente, en una comparecencia sin preguntas porque muy inteligente que se diga tampoco es el figura.

Muy interesante esta ruptura de los odiadores de España conPedro Sánchez, que a ver ahora cómo se las apaña para sacar adelante cosas… Seguramente, a cambio de más concesiones o más dinero, como lo ha arreglado todo.

El burgués catalán que vive huido ha emplazado al Gobierno a «reflexionar» y le corresponde «responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar». «Si la militancia ratifica el acuerdo, el Gobierno no podrá recurrir a la mayoría de la investidura. Los problemas no se resuelven desde la minoría», ha concluido.

Así que todo esto lo abordamos en ‘La Retaguardia a fondo’ de este lunes 27 de octubre, de la mano de los mejores analistas como es el caso de Víctor Sánchez del Real y Luis María Pardo (Iustitia Europa).