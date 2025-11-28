La escalada del euríbor descoloca a los hipotecados: aumentan las cuotas de revisión semestral mientras se reduce el ahorro en las anuales

El mercado hipotecario en España ha dado un giro inesperado en los últimos tiempos.

Tras un periodo de alivio con descensos entre enero y julio, el euríbor ha comenzado una nueva escalada que genera inquietud entre cientos de miles de hipotecados. Noviembre concluye con su cuarta subida consecutiva, situándose en torno al 2,217% de media mensual, alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2025.

Aunque este aumento es moderado, representa un cambio de ciclo que impactará directamente en la economía familiar, especialmente en este periodo de gastos elevados que se aproxima con el fin del año.

Esta volatilidad del euríbor está vinculada a las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Después de mantener los tipos de interés estables en el 2% desde julio, el organismo regulador europeo ha propiciado una corrección natural en este índice hipotecario.

Mientras los mercados esperaban recortes en los tipos, el euríbor descendió del 2,525% en enero al 2,079% en julio. Ahora que esos recortes no se materializan, el indicador comienza a recuperarse. Este movimiento no es errático; los analistas lo interpretan como un «proceso de normalización».

El euríbor refleja el interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos, por lo que su evolución está estrechamente relacionada con las expectativas sobre la política monetaria del BCE. Cuando se anticipan recortes, el índice tiende a bajar; cuando se percibe que esos recortes no llegarán, corrige al alza.

El impacto diferenciado según el tipo de revisión

Las repercusiones de esta cuarta subida no son iguales para todos los hipotecados. Aquí es donde radica la complejidad real del escenario actual. Para aquellos con hipotecas de revisión semestral, la noticia es poco alentadora. Un préstamo típico de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99% verá cómo su cuota mensual pasa de 638,16 euros a 650,93 euros, lo que implica un aumento de 12,77 euros mensuales. Al año, esto se traduce en un incremento aproximado de 153 euros. En hipotecas más elevadas, como las que alcanzan los 300.000 euros, el impacto es aún más significativo: la cuota anual sube alrededor de 265 euros.

Por otro lado, quienes tienen hipotecas con revisión anual viven una realidad completamente diferente. Estos continúan disfrutando de una disminución en sus cuotas, aunque esta reducción es mucho más moderada comparada con meses anteriores. Así, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99% pasará de abonar 673,23 euros a 649,91 euros mensuales; esto representa un ahorro mensual de 23,30 euros o cerca de 277 euros anuales. En préstamos que ascienden a 300.000 euros, el ahorro anual ronda los 516 euros. Esta diferencia se debe a que hace justo un año, en noviembre de 2024, el euríbor cerró en el 2,506%, una tasa considerablemente más alta que la actual. Por tanto, al comparar noviembre de 2025 con noviembre de 2024 todavía hay margen para ahorros; sin embargo ese margen se va reduciendo progresivamente.

Un horizonte de estancamiento

Los analistas prevén un panorama relativamente estable para los próximos meses. La próxima reunión del BCE está programada para el 18 de diciembre y todo indica que mantendrá sus tipos congelados en el 2%. En este contexto, se espera que el euríbor permanezca dentro de una franja entre el 2,1% y el 2,2% hasta finales del año y durante la primera mitad de 2026 sin caídas bruscas ni aumentos desmedidos. Expertos como Estefanía González, portavoz de Kelisto, apuntan que la evolución actual refleja una pausa en los mercados: «ni los datos actuales justifican nuevas subidas ni hay razones sólidas para prever un giro claro hacia abajo».

Miquel Riera, analista de HelpMyCash, trata de tranquilizar a los hipotecados subrayando que «no hay motivo para entrar en pánico». Desde su punto de vista lo sucedido es simplemente una corrección natural tras meses marcados por expectativas fallidas sobre recortes en tipos. El euríbor cayó casi medio punto porcentual entre enero y julio debido a esperanzas sobre bajadas que finalmente no llegaron. Ahora experimenta una recuperación controlada. Si el BCE mantiene sus tipos fijos al 2% y no hay cambios significativos en su política monetaria, se espera que el euríbor permanezca estable; Riera estima que cerrará el año alrededor del 2,1% o incluso del 2,2%, sin grandes oscilaciones.

Cuándo acabará el ahorro en las anuales

Se avecina un momento crítico para quienes tienen hipotecas con revisión anual. Si se mantiene la estabilidad prevista por los expertos, es posible que el euríbor alcance niveles similares a los del año pasado entre abril y mayo de 2026. En abril del año pasado cerró en un nivel del 2,143%. Una vez llegue a esa cifra las hipotecas anuales dejarán atrás sus ahorros y comenzarán a encarecerse nuevamente. Para muchas familias esto implica que su periodo de alivio concluirá esta primavera y deberán enfrentarse a incrementos continuos.

Sin embargo existe también un escenario alternativo esperanzador: si la desaceleración económica se confirma junto a una inflación controlada claramente definida por debajo del objetivo marcado por el BCE, podrían iniciarse recortes durante la primera mitad del próximo año. En tal caso sería probable ver descensos progresivos del euríbor moviéndose entre el rango del 2% y el mismo umbral mencionado hasta mediados de ese mismo año; todo dependería entonces de variables macroeconómicas ajenas al control directo sobre las hipotecas.

El endurecimiento de las nuevas hipotecas

Más allá de las hipotecas ya firmadas existe otro efecto inmediato generado por este cambio cíclico: está afectando directamente las nuevas ofertas disponibles en el mercado hipotecario español. Los bancos han perdido incentivos para ofrecer préstamos más económicos al estar convencidos sobre la falta inminente recortes adicionales por parte del BCE; ya son siete entidades las que han subido sus intereses desde mediados del verano: Banco Santander, BBVA, Bankinter, COINC, Cajasiete, Unicaja e ING son algunos ejemplos notables; especialmente notables son estas subidas dentro del segmento fijo donde suelen tener márgenes más amplios.

Esta situación refleja un cambio significativo dentro mentalidad bancaria respecto al negocio hipotecario: cuando todos esperaban caídas sostenidas optaban por competir agresivamente para captar nuevos clientes; ahora frente a esta realidad han enfriado dicha competencia buscando recuperar márgenes perdidos durante aquella época marcada por tasas bajas históricas logradas previamente gracias al contexto favorable vivido anteriormente lo cual resulta hoy día menos ventajoso tanto para nuevos solicitantes como aquellos existentes.

La presión sobre los presupuestos familiares

Aunque estos aumentos pueden parecer pequeños individualmente, desde una perspectiva acumulativa representan una presión real sobre muchos hogares ya golpeados por otros gastos típicos de finales de año, como regalos o celebraciones familiares propias de diciembre, así como viajes u otros compromisos sociales importantes. En esta época resulta crucial administrar bien cada euro disponible. Laura Martínez, directora de estrategia financiera de iAhorro, señala precisamente esto último: “Puede que pronto volvamos a ver subir nuestras hipotecas, añadiendo así mayor carga presupuestaria justo ahora”.

Este contexto genera igualmente incertidumbre psicológica: tras varios meses viendo cuotas cada vez menores, el giro reciente provoca inquietud; los hipotecados dudan si realmente estamos ante una simple corrección temporal o si, efectivamente, estamos al inicio de un nuevo ciclo creciente. Los analistas insisten en que, bajo los escenarios probables, solo veríamos incrementos controlados y moderados, pero la verdad irrefutable es esta: el ciclo de alivio ha llegado a su fin y, si llega un próximo ciclo, será de encarecimiento claro.

Alternativas disponibles

Para aquellos interesados en protegerse frente a futuras subidas, existe una opción conveniente: convertir su hipoteca variable actual a tipo fijo. A pesar del encarecimiento reciente, las nuevas propuestas para fijar la tasa vigente siguen siendo viables en muchos casos. Un cálculo sencillo: si consideras posible un incremento significativo del euríbor en los próximos años, pasar a tipo fijo ahora podría resultar beneficioso. No obstante, la decisión requiere evaluar cuidadosamente el diferencial vigente, los costes de conversión y las expectativas personales sobre la evolución futura del mercado.

La cuarta subida registrada por el euríbor marca, sin duda, un punto de inflexión importante dentro del mercado hipotecario español; no constituye una catástrofe, pero tampoco debe tomarse a la ligera. Representa el cierre de una era de alivio y el inicio de un nuevo periodo marcado quizá por estancamientos o incrementos posibles en el horizonte cercano. Los hipotecados harían bien en seguir muy atentos a las decisiones del BCE en diciembre, así como en los meses posteriores, pues serán determinantes para saber si el euríbor permanece en la meseta actual o continúa una lenta pero firme remontada.