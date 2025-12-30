  • ESP
La Comunidad de Madrid mantiene los precios del transporte público para 2026

Las tarifas, gratificaciones y descuentos se mantendrán iguales que en los últimos seis meses, beneficiando a unos seis millones de usuarios del CRTM

Metro de Madrid PD.
Metro de Madrid PD.
La Comunidad de Madrid prolongará desde el 1 de enero de 2026 las bonificaciones extraordinarias al transporte público vigentes desde el 1 de julio de 2025, conservando idénticos precios, gratificaciones y descuentos para los distintos títulos del sistema tarifario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, presidió hoy el Consejo de Administración del CRTM, que aprobó prorrogar la subvención a las tarifas para que los seis millones de usuarios puedan seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas acordadas.

Se mantendrán las tres modalidades de abono gratuito existentes: la tarjeta infantil hasta 7 años, la de mayores de 65 años financiada íntegramente por la Comunidad, y la nueva gratuidad instaurada el 1 de julio de 2025 para menores hasta 14 años.

Además, se prorrogan los descuentos del 50% en el Abono Joven (participantes entre 15 y 25 años), que seguirán costando 10 euros al mes para viajar por toda la región.

Los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años conservarán una rebaja del 40%, con la tarifa de zona A en 32,70 euros; B1 por 38,20 euros; B2 por 43,20 euros; y C1, C2 y B3 en 49,20 euros. El bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 comenzará a 7,30 euros.

Estas bonificaciones son financiadas por la Comunidad de Madrid, junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

