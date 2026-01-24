Los españoles pagarán 540 millones por la tasa de la UE a Shein, Temu y AliExpress

La Unión Europea ha decidido poner fin a las gangas que ofrecen Shein, Temu y AliExpress. Desde el 1 de julio de 2026, cada paquete que tenga un valor inferior a 150 euros estará sujeto a un arancel fijo de 3 euros por artículo. Esta medida afecta directamente al modelo de envíos masivos y económicos desde China, que representa nada menos que el 91% de los 4.600 millones de paquetes que llegan anualmente a la UE.

En este escenario, España destaca como el país más expuesto.

En 2024, se prevé que reciba unos 180 millones de estos envíos, lo que supone cuatro veces más que en el año 2021. Se estima que el impacto fiscal para los españoles alcanzará los 540 millones de euros, basado en el volumen actual de importaciones. Esta medida estará vigente hasta 2028, cuando se implemente una reforma aduanera completa junto con un Centro de Datos Aduanero y la eliminación total de la exención vigente para envíos inferiores a 150 euros.

Cómo cambia la política fiscal europea

Esta tasa es parte de una política fiscal más amplia destinada a equilibrar la competencia en el mercado. Hasta ahora, la exención permitía dividir pedidos grandes en varios paquetes pequeños, lo que facilitaba evadir aranceles e inundar el mercado con productos a bajo coste. Los ministros de Economía europeos dieron luz verde a esta medida durante el Ecofin como una solución urgente.

Arancel : Se establece un coste fijo de 3 euros por artículo, sin importar su valor (ropa: se estima un recargo adicional del hasta el 12%).

: Se establece un coste fijo de 3 euros por artículo, sin importar su valor (ropa: se estima un recargo adicional del hasta el 12%). Tasa de tramitación : Se plantea una posible tasa adicional de 2 euros por paquete a partir de noviembre de 2026, aún en negociación.

: Se plantea una posible tasa adicional de 2 euros por paquete a partir de noviembre de 2026, aún en negociación. Objetivo: Cubrir los costes aduaneros y proteger las empresas europeas, poniendo especial énfasis en la seguridad y en la lucha contra el fraude.

En España, se prevé que un 56% de los consumidores reduzca sus compras en estas plataformas, según un estudio realizado por Cetelem. Los jóvenes entre 18 y 29 años y las personas mayores de 60 son los más afectados; muchos buscan alternativas más cercanas y europeas. En respuesta, plataformas como Shein ya han comenzado a abrir almacenes en Polonia o España para evitar esta nueva tasa.

Impacto en el bolsillo y el comercio

Un pedido que incluya diez camisetas pasará de estar libre de gastos aduaneros a tener un sobrecoste adicional de unos 30 euros. Las plataformas como AliExpress, Temu y Shein son las más influyentes: mientras que Shein es popular entre los jóvenes, AliExpress abarca todos los grupos demográficos, y Temu se posiciona bien entre las personas adultas. El comercio español celebra esta situación, ya que pone fin a la «impunidad» frente al incumplimiento normativo y al colapso aduanero, especialmente marcado en las Islas Canarias.

La Comisión Europea, encabezada por figuras como Valdis Dombrovskis y Maros Sefcovic, defiende esta medida en pos de una «competencia justa». Mientras tanto, muchos consumidores están optando por agrupar sus compras o elegir envíos locales.

Las plataformas chinas tendrán que adaptar sus estrategias ante estos cambios; sin embargo, su modelo basado en precios irrisorios se complicará notablemente.