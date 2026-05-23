Telefónica se desprende de su emblema en Gran Vía: los motivos tras la venta

La icónica fachada del número 28 de Gran Vía, adornada con su reloj y el logotipo de Telefónica, ha sido durante años un símbolo tecnológico en el corazón de Madrid. Sin embargo, ahora se traspasa a nuevas manos y se suma al imperio inmobiliario del conocido como “rey de los centros comerciales”.

La compañía ha concretado la venta del edificio a General de Galerías Comerciales (GGC), una sociedad bajo el control del murciano Tomás Olivo, por un monto que supera ligeramente los 200 millones de euros, según han indicado diversas fuentes del ámbito inmobiliario y financiero. Este movimiento se alinea con la estrategia de la teleco para reducir su deuda, aumentar su flexibilidad y aprovechar su patrimonio inmobiliario en un momento marcado por la presión sobre márgenes y una fuerte inversión en infraestructuras.

Un emblema histórico con un precio más bajo del esperado

Este inmueble no es un activo cualquiera:

Fue considerado el primer rascacielos de Europa cuando abrió sus puertas en 1930

cuando abrió sus puertas en 1930 Cuenta con unos 32.000 m² distribuidos en 13 plantas

distribuidos en 13 plantas Está protegido por su valor arquitectónico, lo que dificulta reformas significativas

Desde allí se llevó a cabo la primera llamada transoceánica entre España y Estados Unidos

La operación se realiza por algo más de 200 millones, claramente inferior a los cerca de 300 millones que se habían planteado como meta hace unos años. Las razones detrás de este descuento son varias:

Altos costes para restaurar y adaptar el edificio a usos contemporáneos

Restricciones urbanísticas que limitan cambios en fachada y estructura

Mayor presión financiera en un entorno con tipos de interés aún elevados

En la práctica, el comprador asume un “precio de oportunidad” por un activo excepcional, aunque deberá hacer frente a importantes gastos futuros en obras.

Qué busca Telefónica y qué gana Olivo

Para Telefónica, esta venta responde a varias líneas estratégicas:

Desapalancamiento : reducir deuda y mejorar sus indicadores financieros

: reducir deuda y mejorar sus indicadores financieros Rotación de activos : pasar de ser propietario de ladrillo a optar por modelos de alquiler o soluciones más flexibles

: pasar de ser propietario de ladrillo a optar por modelos de alquiler o soluciones más flexibles Enfocar sus esfuerzos hacia redes, servicios digitales y negocios más rentables

Por su parte, para Tomás Olivo y GGC, esta transacción tiene una clara intención estratégica:

Fortalece su posición en activos “prime” ubicados en grandes ciudades

Diversifica su cartera, que hasta ahora estaba muy centrada en centros comerciales

Incorpora un edificio con gran valor simbólico y potencial para usos mixtos (oficinas premium, espacios corporativos e incluso parte comercial)

En el actual panorama del sector inmobiliario terciario en Madrid, esta operación se interpreta como:

Una señal clara del interés continuo por activos icónicos, aunque a precios más ajustados

Un ejemplo palpable de cómo grandes propietarios corporativos (bancos, telecos, energéticas) están acelerando la venta de inmuebles emblemáticos para fortalecer sus balances

Impacto en la Gran Vía y en el mercado

A corto plazo, no habrá grandes cambios en el skyline: se prevé que el edificio mantenga su función corporativa, aunque con nuevos inquilinos a medio plazo. Los vecinos de Gran Vía notarán más actividad constructiva y probablemente una modernización significativa en el interior.

En el mercado, esta operación establece:

Una referencia de precio para edificios protegidos y singulares situados en el centro

para edificios protegidos y singulares situados en el centro Un mensaje claro para otros propietarios: los activos icónicos pueden seguir siendo líquidos, pero ya no alcanzan precios “emocionales”, sino que ahora se compran con una calculadora en mano

En medio de la transformación constante del sector telecomunicaciones europeo, vender propiedades para financiar redes y tecnología se ha vuelto casi habitual. Lo extraordinario es desprenderse de un símbolo. Y eso siempre deja huella en Gran Vía.

Fuentes