¿Quién no sabe hoy qué es la inflación?

La cultura financiera en España, como dicen todos los estudios al respecto, es bastante pobre. Atendiendo a la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un 46% de los ciudadanos en el país considera que sus conocimientos financieros son “bajos” o “muy bajos”. Sin embargo, como ocurrió en 2012 con la prima de riesgo, las grandes crisis a las que se ha ido enfrentando nuestro país y sus habitantes, sumadas a los avances que ofrece la era digital, han hecho que algunos conceptos se nos queden grabados para siempre.

En 2012, pudimos verlo con un concepto al que los economistas llaman “prima de riesgo”.

El ascenso que vivió este indicador en el citado año, en un momento en el que seguíamos inmersos en el trascurso de la gran crisis financiera de 2008, no dejó indiferente a nadie en todo el país. En otras palabras, la prima de riesgo, que no es más que la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el bono alemán a 10 años, ascendía hasta superar ampliamente los 600 puntos básicos, en tanto en cuanto se descalabraba la economía y el bono español, en medio de una grave crisis de deuda, cerraba con un interés que llegó a superar el 7,2%.

Como ocurre hoy con otros conceptos, los medios de comunicación, preocupados por una situación prácticamente nueva para muchos (recordemos que 5 de cada 10 desconocían el concepto), se hacían eco de este ascenso, a la vez que advertían a la población de la intensa subida que había experimentado el citado indicador y las consecuencias de esto para la población. Y como era de esperar, la sociedad, al ver los anuncios, se puso muy nerviosa, con anuncios que hablaban de un “déficit desbocado”, a la vez que en la agenda política se generaban numerosas tormentas políticas que impedían ver soluciones a corto plazo.

Hoy nadie habla de la prima de riesgo, pero hay que decir que los supervivientes que dejó la crisis vivida nunca olvidarán este concepto, por mucho que pase el tiempo. Como ocurrió con otras crisis y conceptos, los ciudadanos vivieron en primera persona la escalada del indicador, y esto los llevó a informarse sobre ello. Tanto es así que, posteriormente, hubo quien acusaba de todos los problemas económicas a la famosa prima de riesgo a la que tanto habían hecho referencia los economistas y, como consecuencia, los medios durante la crisis. Y hay que decir que esto mismo es lo que hoy vemos con la inflación, la cual pretende darnos una lección de la importancia que tiene la cultura financiera en nuestras vidas, otra vez más.

En 2018, por el Día Internacional de la Educación Financiera, la misma encuesta que hemos citado al inicio señalaba que más del 48% de los españoles desconocía lo que significaba el concepto “inflación”. Ni con estudios universitarios, lo españoles sabían descifrar lo que significa este concepto, pese a que hablamos de un fenómeno que, como vemos hoy, daña significativamente a la población en tanto en cuanto ataca, directa e indirectamente, a su poder adquisitivo. Sin embargo, como ocurrió con la prima de riesgo, su ascenso y las consecuencias de esta en la población han hecho que hoy todos hablen de la inflación.

Desde “qué es la inflación” hasta la enumeración de sus consecuencias, hoy internet se encuentra repleto de titulares que hablan sobre la inflación, sus causas y consecuencias, su medición, así como herramientas y estrategias para combatirla. De hecho, incluso podemos leer titulares que se sorprenden por el desconocimiento sobre el tema teniendo en cuenta la importancia de este fenómeno. Y es que, como ocurrió en 2012, una nueva crisis, que esta vez se ha cebado con una inflación que escala a máximos, ha sacudido a la población española; y esta, pese al desconocimiento previo, ya se ha encargado de informarse sobre ello, como podemos analizar en las tendencias que ofrecen los motores de búsqueda.

Así, hablamos de una situación muy negativa que ha hecho reflexionar a la población española, pero que los economistas, pese a lo que esta situación representa para el bolsillo de los españoles, deberían celebrar. Pues no es hasta que llegan momentos como el actual cuando muchos de los ciudadanos españoles se dan cuenta de lo necesaria que es la educación financiera en nuestro día a día, así como de la influencia de la economía en nuestra vida. Pues hay pocos economistas que, al preguntar a un amigo por la educación financiera, no se hayan topado con clásicos como el “a mí eso no me afecta” o el “la economía sólo es para los ricos”.

Pues, sea como sea, nacimos, vivimos y morimos en pleno contacto con la economía. Pese a que podamos creer que esto no nos afecta, la economía está presente en todos lados, y lo que ocurrió en 2012 con la prima de riesgo, así como lo ocurrido en el presente con la inflación, son la enésima muestra de que la economía está muy presente. Una educación financiera que, como decía, aún está muy lejos de alcanzar lo deseado, pero que hoy, y pese a que sea a costa del dinero de los españoles, da un paso más en esa carrera por dotar de una herramienta vital a un país que carece de esta y que, como muestra este artículo, la demanda cada vez más.