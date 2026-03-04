Las bolsas tiemblan ante una guerra prolongada en Irán y el Ibex pierde más de 66.000 millones en dos días

El Ibex 35 concluye la jornada en 17.062 puntos, tras sufrir una caída del 4,55% este martes. En apenas dos sesiones, el índice español ha visto evaporarse más de 66.000 millones de euros en su capitalización. La escalada del conflicto en Irán ha desatado ventas masivas.

Los bombardeos de EEUU e Israel sobre Teherán y otros lugares estratégicos han disparado los temores a un conflicto prolongado. Las explosiones que han sacudido Emiratos, Kuwait y Qatar avivan aún más las llamas del pánico. En este contexto, los inversores optan por refugiarse en liquidez ante los riesgos asociados con la energía.

A pesar del panorama sombrío, Repsol logra mantenerse con un incremento del +3,29%, gracias al crudo Brent que ronda los 85 dólares. Otras compañías, sin embargo, sufren caídas acentuadas:

Acción Variación Razón principal Solaria -11,77% Venta de energías renovables tras subidas anteriores Acciona -10,46% Vulnerabilidad por exposición energética y regional Acerinox -9,46% Aumento de costes energéticos y retrasos en transporte IAG -7,8% Problemas operativos en aerolíneas por la situación en Medio Oriente Santander -6,42% Temor a una menor demanda de crédito

Sectores como la banca y el acero se ven gravemente afectados por la inflación y el aumento de costes.

El nerviosismo se concentra especialmente en el Estrecho de Ormuz, donde cualquier cierre podría interrumpir el suministro global de petróleo. El gas natural ha experimentado un incremento del +22%, alcanzando los 54 euros/MWh, mientras que el petróleo sube un 6,7%, cotizando a 82,90 dólares. Curiosamente, el oro ha caído un -5%, alcanzando los 5.115 dólares/onza, fallando así como refugio seguro.

Las rentabilidades de la deuda pública se disparan; el bono español a 10 años alcanza un rendimiento del 3,199%. Los inversores anticipan una inflación elevada debido a los altos precios energéticos. Desde CaixaBank Research, se prevé un repunte temporal sin cambios en las tasas del BCE, aunque se estima que el PIB de la eurozona podría perder algunas décimas.

Las proyecciones económicas son desalentadoras si la guerra se prolonga. Javier Cabrera, analista de XTB, advierte que mientras petróleo y gas lideran las subidas, la economía global tiende a frenarse. Por su parte, desde Julius Baer alertan sobre una prima de riesgo geopolítica relacionada con el crudo. La historia sugiere que estos shocks suelen ser breves para la renta variable; sin embargo, con índices ya altos, la vulnerabilidad es evidente.

En medio de esta crisis, España enfrenta sus propios desafíos. Donald Trump ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez como «aliado terrible» por haber denegado bases militares en Rota y Morón. Además, ha amenazado con cortar todo comercio: «Hago lo que quiero». La CEOE, Cepyme y ATA han expresado su preocupación: Estados Unidos es un socio crucial y cualquier ruptura podría perjudicar las exportaciones españolas.

Esta irresponsabilidad parece buscar rédito político a costa de una confrontación con Trump. España corre el riesgo de perder credibilidad como aliado estratégico. Las empresas temen posibles aranceles y boicots comerciales. El Ibex ya está pagando las consecuencias: es el peor índice europeo actualmente, comparado con un DAX que cae un -3,6%, CAC -3,5%, y MIB -3,9%.

Recomendaciones a inversores

Considera comprar acciones de Repsol y otras energéticas fósiles: si Ormuz cierra, es probable que el crudo siga subiendo.

Es recomendable vender acciones renovables como Solaria: están bajo presión bajista debido a costes crecientes.

Refuerza tu liquidez: aunque el oro podría repuntar eventualmente, el dólar está ganando fuerza como refugio (euro cotiza a 1,16).

Mantente alejado del sector bancario: se prevé una contracción del crédito ante la inflación.

Presta atención al PMI manufacturero que se publica hoy: será un dato clave para prever cambios futuros.

Si las tensiones siguen escalando, el Ibex podría poner a prueba los niveles de los 17.000 puntos. Una guerra prolongada multiplicará las pérdidas; lo mejor es mantener posiciones defensivas y seguir muy de cerca la evolución del petróleo.