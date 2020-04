Cristina Seguí enseña matemáticas a la actriz Anabel Alonso, que da por bueno el ‘récord’ socialista de parados en España

Anabel Alonso intentó, fallidamente, ‘echar un cable’ al gobierno de Pedro Sánchez tras el anuncio de uno los peores datos del desempleo en la historia de España.

La presentadora y humorista apuntó hacia Estados Unidos (sí, el tan odiado ‘imperio’ de los socialistas) para destacar que “casi 10 millones de estadounidenses solicitaron la prestación por desempleo en las últimas dos semanas”.

Sin embargo, obvió un detalle matemático que la periodista Cristina Seguí se encargó personalmente de explicarle y que demuestra que el PSOE y Podemos han generado una destrucción del mercado laboral más grande que la registrada en la Administración de Donald Trump.

“EEUU: 330 millones de habitantes. 3,2% de paro. ESPAÑA:47 millones de habitantes. 900.000 parados más en marzo (sin incluir los ERTE (3mill) pudiendo llegar al 30/35% de paro en mayo. A ver si lo pillas mejor así…”, explicó la periodista a Alonso. En otras palabras, a pesar de que Estados Unidos tiene un mayor número de parados, esto responde a que cuentan con un volumen de población más grande. No obstante, porcentualmente el dato de desempleo es mucho más sangrante en el gobierno socialcomunista de España.

EEUU: 330 millones de habitantes.

3,2% de paro.

ESPAÑA:47 millones de habitantes.

900.000 parados más en marzo( sin incluir los ERTE (3mill) pudiendo llegar al 30/35% de paro en mayo. A ver si lo pillas mejor así… https://t.co/I0ganlakYC — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) April 2, 2020

Sin embargo, la presentadora y humorista no se mostró dispuesta a que dejar vencer de nuevo al ‘imperio’, así que respondió a Seguí: “Pilladísimo. 10 millones de parados en dos semanas en EEUU Sin ERTES ni SS ni ná de ná”.

La periodista, al ver que Alonso permanecía encerrada en su argumento, puso sobre la mesa otros datos del sector laboral: “Cómo no sabes hacer regla de 3 probemos otra cosa: el capitalismo americano te permite montar tu propia empresa en 15 min por internet. El comunismo español de 15 a 90 días con más de 700.000 nuevas páginas normativas en los boletines oficiales autonómicos. Eso o ser actriz bodrio”. https://twitter.com/CristinaSegui_/status/1246008026517114880?s=20

La ‘guerra’ entre ambas en las redes sociales está, hasta el momento, paralizada. Pero lo que no da una tregua son los datos del desempleo en España, esos que fueron anunciados entre las cínicas risas de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz: 833.979 empleos destruidos y 620.000 españoles en un limbo laboral tras verse afectados por ERTEs.

La ministra ‘sonrisitas’

Yolanda Díaz, con una risa nerviosa que no se le borraba del rostro, ha intentando explicar a los españoles cuál es el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los mismos que se han disparado a través de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y que ya han dejado a más de 620.000 ciudadanos en un peligroso limbo laboral.

A pesar de estar informando de uno de los peores datos del Empleo en la historia de España, para la ministra de Podemos todo parecía una fiesta. Al parecer, que España supere los 100.000 contagiados, existan más de 10.000 muertos por el COVID-19 y que se hayan destruido un total de 833.979 no son un motivo suficiente para dejar de sonreír.

Aún menos cuando se está seguro que recibirá un ‘modesto’ sueldo de 74.858 euros.

“A ver si soy capaz de explicarlo [los ERTE]”, comenzaba la ministra ya sonriente. “Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que, por eso, la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es una especie de dique que impide que no se despida a la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro [José Luis] Escrivá”.

En una explicación más de ‘Barrio Sésamo’ que de un Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz intentó diferenciar a los españoles afectados por un ERTE que aquellos que están en el paro en un fallido intento que desviar la atención de las preocupantes cifras laborales de España en manos del PSOE y Podemos. “Yo sé que esto tiene mucha dificultad, yo creo que en este país a partir de ahora los niños y la niñas ya sabrán lo que es un ERTE”, remató.