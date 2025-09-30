Clean Air Metals presenta estados financieros provisionales del semestre finalizado el 31 de julio de 2025

Aspectos financieros

Activos totales al 31 de julio de 2025: 36 946 848 dólares.

Efectivo total al 31 de julio de 2025: 2 479 746 dólares.

Déficit de capital circulante al 31 de julio de 2025 de 1 017 202 dólares.

Capital social al 31 de julio de 2025: 33 337 146 dólares.

Durante los seis meses finalizados el 31 de julio de 2025, la empresa incurrió en un gasto de 620 396 dólares en actividades de exploración en el proyecto TBN. Las actividades clave del equipo directivo de la empresa durante este trimestre se centraron en el desarrollo de objetivos de exploración en el yacimiento Escape Down Plunge y, posteriormente, en el inicio de un programa de perforación para probar el primer objetivo. Se espera que los resultados de este primer pozo estén disponibles a mediados del tercer trimestre fiscal. También se ha iniciado el trabajo de evaluación económica preliminar (PEA) para Thunder Bay North con la ayuda de consultores seleccionados. El estudio describirá un caso de molienda por encargo con un plan minero centrado en el material de mayor margen de los yacimientos Current y Escape. Se espera que el estudio esté terminado en el tercer trimestre fiscal.

Resumen financiero

Los detalles completos de los informes financieros y los resultados operativos correspondientes al semestre finalizado el 31 de julio de 2025 se describen en los estados financieros intermedios consolidados no auditados de la Compañía, junto con las notas adjuntas y el análisis y discusión de la dirección, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que está impulsando su proyecto insignia, Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), del que es propietaria al 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras ya establecidas, alberga dos (2) yacimientos, Current y Escape, separados por solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos albergan un recurso mineral indicado de 13,8 Mt que contiene 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Informe técnico sobre el proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un importante potencial de expansión en profundidad.

El proyecto TBN, uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería, y se beneficia de relaciones duraderas con las primeras naciones locales. Con su equipo técnico de probada solvencia.

Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto de Minerales Críticos de Thunder Bay North se encuentra dentro del área comprendida por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de la Primera Nación de Fort William, la Banda Indígena Red Rock, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Nación Métis de Ontario, Región 2 y la Nación Independiente Métis Red Sky a la rica historia de nuestra zona.

La empresa agradece la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han vivido, viajado y se han reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals se compromete a proteger el patrimonio indígena y mantiene su compromiso de construir, fomentar y promover una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, los métis y los inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, con un espíritu de reconciliación.

EN NOMBRE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

«Mike Garbutt«

Mike Garbutt, CEO de Clean Air Metals Inc.

Conectar en X/ Facebook/ Instagram.

Más información en www.cleanairmetals.ca

Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Nota de precaución

La información aquí contenida incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se refieren a información basada en hipótesis de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones de importes aún no determinables. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, hipótesis o acontecimientos o resultados futuros no es una declaración de hechos históricos y puede ser una «declaración prospectiva». Las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los acontecimientos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación: riesgos políticos y normativos asociados con la minería y la exploración; riesgos relacionados con el mantenimiento de la cotización en bolsa; riesgos relacionados con la normativa y la responsabilidad medioambiental; la posibilidad de retrasos en las actividades de exploración o desarrollo o en la finalización de los estudios de viabilidad; la incertidumbre de la rentabilidad; riesgos e incertidumbres relacionados con la interpretación de los resultados de las perforaciones, la geología, la ley y la continuidad de los yacimientos minerales; riesgos relacionados con la incertidumbre inherente a las estimaciones de producción y costes y la posibilidad de costes y gastos inesperados; resultados de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y la posibilidad de que los resultados futuros de la exploración, el desarrollo o la explotación minera no sean coherentes con las expectativas de la empresa; riesgos relacionados con las fluctuaciones de los precios de las materias primas; y otros riesgos e incertidumbres relacionados con las perspectivas, propiedades y negocios de la Compañía que se detallan en otras secciones del registro de divulgación de la Compañía. Si uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializaran, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no atribuyan una certeza indebida a las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha del presente documento, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias, salvo en conformidad con las leyes de valores aplicables. Los acontecimientos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas o proyecciones de la Compañía.