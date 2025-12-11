El congreso #QUandALUS impulsa la Estrategia Cuántica de Andalucía y anuncia un simulador cuántico en 2026

Esta mañana se ha inaugurado en el Parque de las Ciencias el congreso #QUandALUS, el primer foro regional dedicado íntegramente a las tecnologías cuánticas. Durante dos días, el evento reunirá a investigadores, empresas, centros tecnológicos, startups, administraciones y entidades de infraestructuras científicas, en una apuesta por articular una estrategia común para Andalucía en computación cuántica, sensórica avanzada, comunicaciones seguras, ciberseguridad y transferencia tecnológica.

Un programa diverso y transversal

El calendario incluye ponencias estratégicas, mesas sectoriales (industria, defensa, energía, infraestructuras críticas), espacios de networking, debates técnicos y participación de entidades clave: centros tecnológicos, universidades, pymes, grandes empresas, administraciones y organizaciones como Eviden (patrocinadora del congreso), Qilimanjaro, FSAS–Fujitsu, IBM, Indra, Tecnalia, así como el consorcio IFMIF-DONES, representado por José Aguilar Medina.

De esta diversidad surge un espacio de diálogo único, orientado a converger innovación, investigación, industria y políticas públicas.

Presentación del Libro Verde de la Estrategia Cuántica de Andalucía

Uno de los hitos del congreso ha sido la presentación del Libro Verde de la Estrategia Cuántica de Andalucía, documento marco que define los ejes, prioridades y acciones para consolidar un ecosistema cuántico regional coherente, alineado con la Estrategia Nacional y Europea. El texto establece las bases para el desarrollo de sensórica cuántica, comunicaciones seguras, ciberseguridad post-cuántica, talento especializado y aplicaciones industriales. Todos los asistentes al congreso han recibido acceso al documento.

Una apuesta firme por la innovación profunda

La organización del congreso recae en FIDESOL, cuyo director general, Juan Manuel Lombardo, ha subrayado en la inauguración «la necesidad de unir al ecosistema cuántico andaluz para avanzar de forma coordinada y acelerar la adopción de tecnologías que transformarán sectores completos durante los próximos años».

Desde el ámbito técnico, Francisco Luis Benítez, director de Innovación de FIDESOL, ha destacado que la Unidad de Computación Cuántica del centro «trabaja desde hace tres años en algoritmos avanzados, criptografía post-cuántica y desarrollos orientados a la transferencia tecnológica», y ha anunciado el objetivo de disponer de un simulador cuántico operativo en 2026, que estará a disposición de la comunidad investigadora e innovadora de Andalucía.

Un puente entre ciencia, industria y futuro estratégico

La participación de actores como IFMIF-DONES demuestra la ambición del congreso: no solo impulsar tecnologías cuánticas, sino integrarlas en proyectos de gran impacto científico e industrial. La presencia de su equipo aporta una perspectiva clave sobre las necesidades tecnológicas de las grandes infraestructuras científicas que operarán en la región.

Transición hacia una Andalucía cuántica

#QUandALUS marca el inicio de una hoja de ruta compartida para Andalucía. Durante dos días, el congreso articula un espacio de encuentro, construcción de consensos, colaboración público-privada y diseño estratégico. Con la presentación del Libro Verde y el anuncio del futuro simulador cuántico, el evento sitúa a Granada en un papel protagonista dentro del deep-tech español y prepara el camino para que Andalucía lidere la transformación tecnológica en sectores críticos.

Acerca de FIDESOL

La Fundación I+D del Software Libre (FIDESOL) es un centro tecnológico con sede en Granada especializado en software avanzado y tecnologías profundas. Con más de 20 años de trayectoria, trabaja en inteligencia artificial, realidades extendidas, IoT, ciberseguridad, blockchain y computación cuántica, con un fuerte enfoque en transferencia tecnológica para industria y empresas.