Alcampo publica su 21º Informe de Actividad y RSC

Esos tres ejes articulan el documento, al que se suman un balance de la contribución de la compañía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las grandes cifras del año y la primera carta firmada por Carlos Pedreira, que asumió la Dirección General de Alcampo en octubre de 2025, cuando tomó el relevo de Américo Ribeiro al frente de la enseña.

En su mensaje, Pedreira define 2025 como «un ejercicio exigente, con decisiones relevantes y con avances que marcan el camino» de la compañía en los próximos años. Según expone, Alcampo ha avanzado hacia un modelo multiformato y multicanal, superando los 4.500 millones de euros de cifra de ventas sin IVA, consolidando los más de 200 supermercados adquiridos a DIA, impulsando su comercio online y poniendo en marcha una de las mayores plataformas logísticas de alimentación de España, en Illescas (Toledo). Todo ello acompañado de una inversión superior a los 100 millones de euros y del reconocimiento, un año más, como la enseña más barata del retail español. Según destaca, estos resultados son fruto del trabajo diario de las 23.000 personas que forman parte de la compañía.

Pedreira explica que la compañía ha definido una hoja de ruta clara para afrontar los retos presentes y futuros del sector, articulada en torno a seis prioridades estratégicas. Tres de ellas están ligadas al desarrollo del negocio: reforzar la proximidad a través de una red formada por tiendas propias y franquicias, impulsar el crecimiento del comercio online y garantizar la rentabilidad de la compañía. Las otras tres sitúan a las personas en el centro de la estrategia y pasan por consolidar una cultura basada en la confianza y la responsabilidad, favorecer el desarrollo del talento de la plantilla y avanzar en la transformación de la organización para adaptarse a una sociedad en permanente evolución.

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Sobre Alcampo

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad opera con 507 centros, siendo 80 hipermercados y 427 supermercados (133 franquiciados). Asimismo, cuenta con 52 gasolineras y servicio de comercio on line.

La compañía cuenta con una plantilla de 22.900 personas y ostenta el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

En el plano medioambiental Alcampo desarrolla un plan de descarbonización de su actividad que tiene como objetivo reducir en 2030 el 46% de las emisiones en los Alcances 1 y 2. Y la reducción de un 25% en 2030 frente 2020 las emisiones indirectas debidas a la logística y comercialización de productos en el Alcance 3.