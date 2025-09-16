Villena, el pueblo más barato de Alicante para comprar vivienda en 2025

El mercado inmobiliario en Alicante vive una transformación constante. Mientras en las zonas costeras los precios se han disparado debido a la fuerte demanda turística y residencial, en el interior todavía existen localidades donde comprar una casa resulta mucho más asequible. Para quienes buscan comprar una vivienda sin realizar un gran desembolso, la clave está en identificar esos municipios que combinan calidad de vida, buenas comunicaciones y precios bajos.

Los datos de idealista de junio de 2025 confirman que Villena es el pueblo más barato de Alicante para comprar vivienda, con un precio medio de 682 euros por metro cuadrado. Este dato coloca al municipio como una de las mejores oportunidades inmobiliarias de la Comunidad Valenciana y lo convierte en un destino que cada vez despierta más interés.

Comprar casa en Villena: una oportunidad única

Villena se encuentra en la comarca del Alto Vinalopó, a unos 60 kilómetros de Alicante capital. Su ubicación estratégica, en la confluencia entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, le otorga un papel clave como nodo de comunicaciones. Además, su estación de AVE, situada a pocos kilómetros del centro urbano, facilita la rápida conexión con grandes capitales como Madrid o Valencia, algo que suma valor a su atractivo inmobiliario.

Más allá de su precio, Villena ofrece un estilo de vida equilibrado. Con cerca de 35.000 habitantes, es una ciudad mediana que combina el dinamismo económico con la tranquilidad de un entorno natural privilegiado. Su patrimonio cultural es sobresaliente, con iconos como el Castillo de la Atalaya o su reconocido tesoro arqueológico. A esto se añade una oferta de ocio vinculada al senderismo, el cicloturismo y la naturaleza en la Sierra de Salinas, lo que aporta un plus para quienes buscan un lugar donde vivir con calidad y a buen precio.

¿Dónde es más barato alquilar en Alicante?

Si el interés no está en la compra, sino en el alquiler, la localidad más asequible es Elda, con un precio medio de 7 €/m². Esto significa que un piso de 80 metros cuadrados se puede arrendar por unos 560 euros al mes, un importe muy inferior al de otras zonas de la provincia. Esta ventaja responde a un mercado inmobiliario más estable y con menor presión de demanda, lo que garantiza precios contenidos.

Elda, situada en el Medio Vinalopó y con una población cercana a los 50.000 habitantes, es conocida por su histórica tradición zapatera e industrial. Hoy mantiene un equilibrio entre desarrollo económico y accesibilidad, con buenas conexiones hacia Alicante y Elche. Gracias a su estabilidad residencial y a la ausencia de una fuerte presión turística, el municipio se posiciona como una de las opciones más seguras para quienes buscan un alquiler asequible.

Vivienda barata en la costa alicantina

La costa de Alicante es uno de los destinos más codiciados del Mediterráneo, pero también uno de los más caros. Municipios como Benidorm, Jávea o Altea se mantienen entre los más exclusivos, con precios que superan los niveles de muchos compradores nacionales. No obstante, todavía existen alternativas costeras más asequibles que permiten disfrutar del mar sin tener que asumir cifras desorbitadas.

Torrevieja es uno de los principales ejemplos, con un precio medio de 2.236 €/m² y una amplia oferta de vivienda, sobre todo de segunda mano. También Guardamar del Segura, con 2.417 €/m², ofrece calidad de vida y playas menos masificadas que otras zonas turísticas. Por último, Elche, aunque es una ciudad de interior, cuenta con zonas costeras como Arenales del Sol y La Marina, donde el metro cuadrado ronda los 2.430 euros.