Thandie Newton confiesa el ‘infierno’ que pasó al grabar con Tom Cruise

La estrella de ‘Westworld’, Thandie Newton, se ha sincerado y ha contado con todo lujo de detalles cómo fue compartir rodaje con Tom Cruise en la segunda entrega de la película ‘Misión imposible’, que se lanzó en el año 2000.

Ha sido en una entrevista con ‘Vulture’: “Tenía mucho miedo de Tom. Era un individuo muy dominante”, asegura la actriz. “Intenta con toda sus fuerzas ser una persona amable. Pero la presión, todo lo que asume… Creo que tiene la idea de que solo él puede hacerlo todo lo mejor que puede hacerse”, ha confesado.

«Estábamos frustrados»

La secuela dirigida por John Woo supuso un auténtico calvario para ella. “Estábamos frustrados el uno con el otro. Tom no estaba contento con lo que estaba haciendo”, ha relatado.

Newton recuerda la vez en la que se enfadó con su compañero durante el rodaje de una escena nocturna, en la que sus personajes tenían un momento de confrontación intensa en un balcón. La actriz asegura que Woo decidió no hablar inglés durante el rodaje de la película, lo que hizo que todo fuera bastante difícil.

Al parecer, Cruise no estaba contento con la interpretación de Thandie en esta escena, y llegó a “frustrase tanto” que hizo que ambos se intercambiasen los papeles.

“Filmamos toda la escena conmigo haciendo de él y viceversa –porque, creedme, yo me sabía sus frases”, recuerda Newton. “Y no fue de ninguna ayuda… no se me puede ocurrir algo menos esclarecedor. Me llevó aún más a un lugar de terror e inseguridad. Fue una verdadera vergüenza”.