Cristina Pedroche abandona por el momento las redes sociales, harta de insultos y críticas

Cristina Pedroche un año más se convirtió en la protagonista de la noche más especial del año, durante la retransmisión de las Campanadas 2022 de Antena 3. La audiencia la convirtió en la reina de la noche, pero no se le está haciendo fácil lidiar con las críticas recibidas por su polémica propuesta de vestuario.

La presentadora, conocida entre otras cosas por centrar la atención en sus looks de las Nochevieja, también en los últimos años ha venido cosechando numerosas críticas entre la audiencia. Y en esta ocasión no ha sido diferente, el vestido de este año ha sido especialmente controvertido, además de la prenda de ropa, la presentadora también ‘se rapó la cabeza’ y las críticas en redes sociales no cesaron.

En su última publicación en Instagram, Cristina Pedroche ha anunciado que se apartará de las redes sociales de manera temporal.

“Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras…”

Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Muchos rostros conocidos han querido brindar su apoyo. Entre otros, Alejandro Sanz que le comenta «no sé de qué hablas. Yo solo vi una mujer ilusionada y comprometida haciendo su trabajo lo mejor posible» y Sara Sálamo, que le dice «eres una mujer trabajadora, simpática y un cañón. Y eso escuece a mucha gente. Siento mucho que tengas que leer tanto vomito de personas aburridas o malas».