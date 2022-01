20 de enero, el ‘día de Amaia Montero’ para recordar sus mayores polémicas

Hoy 20 de enero de 2022, como cada año, se celebra el que ya han bautizado como «Día internacional de Amaia Montero» los usuarios de Twitter.

La exvocalista del grupo musical ‘La Oreja de Van Gogh’ estrenó el 20 de enero de 2003 una de sus canciones más exitosas y que en la actualidad continúa formando parte de la cultural musical en español: ‘20 de enero‘.

Como viene siendo habitual, todos los años este mismo día, la comunidad ‘tuitera’ rinde homenaje a la canción creando ‘memes’ muy creativos y que convierten a Amaia Montero en Trending Tropic.

Día internacional de Amaia Montero: procedo a escuchar toda su discografía. — Lucía (@lucizama) January 20, 2022

Feliz día internacional de la madrugada del 20 de enero de Amaia Montero — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 20, 2022

Amaia Montero es trending topic como cada 20 de enero así me gusta chiquis https://t.co/nc5jnm5En9 — bea🌻 (@beamartinez_99) January 20, 2022

Amaia Montero después de llenar de libros su maleta. pic.twitter.com/5DMiW2GCSZ — Randy Meeks (@randymeeks) January 20, 2022

Sin embargo, no es la primera vez que la vasca entra en la lista de tendencias de la red del pajarito azul. Ya en octubre de 2020, ‘Periodista Digital’ se hacía eco de la polémica protagonizada junto a Leire Martínez, su sucesora en la banda de música.

Así, Montero se quejaba de que Leire Martínez firmase una colección de discos a un fan donde había canciones que interpretaba la vasca:

«¡Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material! Pero ninguno de los míos está firmado por mí… y eso lo hace un tanto extraño, por no decir otra cosa. Jamás firmaría un disco que no me correspondiera por pura honestidad y respeto«.

Pero su recorrido como Trending Tropic en Twitter viene de más atrás. En octubre de 2012, a la cantante le caía una lluvia de opiniones tras la publicación de un ‘tuit’ que decía así:

«A veces cuando las mujeres dicen «no», solo quieren ver de lo que serías capaz de hacer por ellas«.

Los usuarios tardaron muy poco en contestarle para lincharla y criticarle.

Instagram: otra red social donde también ha sido el centro de polémicas

La actriz y cantante argentina, Lali Espósito, durante el periodo de cuarentena en abril de 2020 y con el objetivo de amenizar el encierro a todos sus seguidores hizo un ‘live’ en el que contó una anécdota que involucraba a ‘La China’ y a Amaia Montero. La argentina contó, tal y como recogió ‘Periodista Digital’, lo siguiente:

«Parece que Amaia Montero estaba con unos tragos… bueno, no pasa nada; pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces, se cruzó con Amaia, que estaba en la suya, chocaron los hombros, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!«.

Ante esto, la cantante vasca contestó de manera directa y contundente a través de un ‘tweet’:

«Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos».

Y para rematar, a la salida del confinamiento, en junio de 2020, Montero sorprendía a todos sus seguidores y fans felicitando a Malú por el nacimiento de su hija con Albert Rivera. Esta actitud fue una sorpresa para todos por la polémica que había rodeado a ambas interpretes tras unas declaraciones de Malú durante una entrevista, así se recogió en ‘Periodista Digital’:

«Por qué Amaia tiene que estar delgada, cuando, por ejemplo, a Adele nadie le dice nada. (…) Chapó por ella y por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan; porque es como tiene que ser, no son modelos».

A estas palabras, Montero respondía:

«Me ha llamado gorda y punto«.

Aún no se puede saber cuál será la próxima vez que la vasca se vea envuelta en alguna polémica de las redes sociales pero lo que sí se puede confirmar es que, cada ’20 de enero’ la comunidad de Twitter se encarga de hacer bromas y recordar su mítica canción convirtiéndola así en Trending Topic.