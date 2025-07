Adiós al forajido poético: muere Michael Madsen, el alma rebelde del cine de Tarantino

La industria del cine perdió este jueves a una de sus figuras más intensas y carismáticas. Michael Madsen, actor de culto y rostro emblemático del universo tarantiniano, fue encontrado sin vida en su residencia de Malibú, California, tras una llamada al 911 en horas de la mañana. Tenía 67 años. Según confirmó su manager, Ron Smith, el actor falleció de un paro cardíaco.

Dueño de una presencia que combinaba rudeza con una sensibilidad inesperada, Madsen se consolidó como una figura esencial del cine de los años 90 y 2000, gracias a sus colaboraciones con Quentin Tarantino, entre ellas Reservoir Dogs, Kill Bill, The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood.

Su rol más recordado es, sin duda, el de Mr. Blonde, el ladrón psicótico de Reservoir Dogs que heló la sangre del público al bailar despreocupadamente Stuck in the Middle with You mientras torturaba a un policía. “Los niños me reconocen por Free Willy y sus padres por Reservoir Dogs. Es gracioso ver sus reacciones encontradas”, bromeó Madsen en el Festival de Cine de Las Vegas en 2011, donde fue homenajeado como “Ícono indie”.

Pero su legado va mucho más allá del cine violento. Con una carrera de más de cuatro décadas, Madsen también dejó huella en la televisión, en los videojuegos —como Grand Theft Auto III y la saga Dishonored— y en la poesía. Publicó varios libros y estaba trabajando en uno nuevo titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, una obra dedicada a su padre, veterano de guerra y bombero.

Nacido en Chicago en 1957, hijo de una cineasta y un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, Madsen tuvo una juventud agitada. Pasó por oficios como mecánico, jardinero y camillero antes de encontrar su lugar frente a las cámaras. En su vida personal, se casó tres veces y tuvo cuatro hijos, entre ellos el actor Christian Madsen. Su hermana, Virginia Madsen —nominada al Oscar por Sideways— lo despidió con un mensaje conmovedor: “Un poeta disfrazado de forajido. Un padre, un hijo, un hermano: marcado por la contradicción, atemperado por un amor que dejó huella”.

Hoy, Hollywood despide a un hombre que supo habitar los márgenes del sistema con autenticidad y crudeza. Michael Madsen fue más que un actor de culto: fue un espíritu salvaje que convirtió sus cicatrices en arte.