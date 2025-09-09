Muere a los 81 años Rick Davies, la voz y el alma de Supertramp

La noticia sacudió a la comunidad musical global: Rick Davies, figura irrepetible del pop-rock británico y cofundador de Supertramp, ha fallecido a los 81 años tras diez años conviviendo con un mieloma múltiple. Su partida, confirmada el 8 de septiembre por la banda, deja huérfana a una generación que encontró en su música la banda sonora de sus vidas y supone el cierre de un capítulo esencial en la historia del rock internacional.

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, el vacío dejado por Davies resuena en todos los rincones donde alguna vez sonaron éxitos como “Goodbye Stranger”, “Dreamer” o “Breakfast in America”. El músico británico murió el pasado 5 de septiembre en su hogar de Long Island, Nueva York, acompañado por su esposa Sue Davies y tras una larga enfermedad que no logró arrebatarle la pasión ni la dignidad. La noticia fue comunicada oficialmente por Supertramp: “Tuvimos el privilegio de conocerlo y tocar con él durante más de cincuenta años. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Sue Davies”.

Un pionero del sonido progresivo-pop

Nacido en Swindon (Reino Unido) en 1944, Richard Davies inició su andadura musical en los años sesenta como baterista antes de descubrir su verdadera vocación al piano. En 1969, publicó un anuncio en Melody Maker buscando músicos para un nuevo proyecto. Así nacería Supertramp junto a Roger Hodgson; una asociación que, pese a sus contrastes creativos —Davies aportaba un inconfundible toque blues y urbano frente al lirismo etéreo de Hodgson—, revolucionaría el panorama musical.

Supertramp debutó en 1970 con su álbum homónimo y, aunque sus dos primeros trabajos pasaron desapercibidos, el grupo alcanzó el estrellato mundial con Crime of the Century (1974). Con canciones como “Dreamer” y “Bloody Well Right”, la banda inauguró un periodo dorado donde melodía y sofisticación se daban la mano. El punto álgido llegaría en 1979 con Breakfast in America, considerado uno de los discos esenciales del rock: vendió más de 30 millones de copias y obtuvo dos premios Grammy.

Un legado universal

Davies fue mucho más que el frontman de una banda exitosa. Su voz grave y cálida, combinada con la destreza al teclado —especialmente al Wurlitzer—, definió el sello Supertramp. Tras la marcha de Hodgson en 1983, asumió en solitario las riendas creativas del grupo y mantuvo viva la llama con discos como Brother Where You Bound (1985), Free as a Bird (1987), Some Things Never Change (1997) y Slow Motion (2002).

Entre sus composiciones más emblemáticas se encuentran “Cannonball”, “Goodbye Stranger”, “Bloody Well Right” o “Obertura de los locos”. Estas piezas no solo encabezan listas históricas sino que han acompañado a varias generaciones alrededor del mundo. La crítica le reconoció siempre su capacidad para conjugar inteligencia compositiva y accesibilidad melódica, logrando que Supertramp cruzara fronteras estilísticas entre el rock progresivo y el pop sofisticado.

Como recordaba un comunicado oficial: “Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”. El propio Roger Hodgson escribió alguna vez sobre él: “Rick era el corazón incansable detrás del ritmo; sin él no habría existido ese equilibrio entre lo terrenal y lo etéreo que hizo grande a Supertramp”.

Una vida discreta fuera del escenario

Pese a la fama internacional, Davies mantuvo siempre un perfil bajo lejos del foco mediático. Apasionado del jazz desde niño e influenciado por leyendas como Gene Krupa o Ray Charles, su dedicación a la música fue absoluta pero nunca ostentosa. En los últimos años, tras retirarse de los escenarios por motivos de salud, disfrutaba tocando con amigos en pequeños locales bajo el nombre Ricky and the Rockets.

Los fans y colegas le describen como una persona cálida, resiliente y generosa. Su relación con Sue Davies fue un pilar fundamental durante más de cinco décadas; juntos afrontaron tanto los éxitos multitudinarios como las adversidades personales.

Impacto social e influencia cultural

El legado artístico de Rick Davies trasciende la mera discografía. Supertramp vendió más de 60 millones de álbumes a nivel global e influyó decisivamente tanto en músicos contemporáneos como en nuevas generaciones. Temas como “The Logical Song”, “Take the Long Way Home” o “Give a Little Bit” siguen presentes tanto en radios como en bandas sonoras actuales.

Además del reconocimiento comercial —con múltiples discos multiplatino y diamond—, la banda recibió dos premios Grammy por Breakfast in America y fue homenajeada repetidamente como referencia obligada dentro del pop-rock europeo e internacional. En palabras del crítico musical David Hepworth: “Supertramp era demasiado pop para los puristas del progresivo, pero demasiado sofisticados para ser solo comerciales; Rick Davies supo navegar esa frontera mejor que nadie”.

Homenajes previstos

Las redes sociales se han llenado desde anoche de mensajes recordando al músico británico. En Londres se prepara ya un acto conmemorativo abierto al público para finales de mes; mientras tanto, fans organizan vigilias espontáneas frente a Abbey Road Studios y otros lugares icónicos relacionados con la banda.

Se espera también que artistas vinculados al universo Supertramp participen próximamente en conciertos tributo tanto en Reino Unido como Estados Unidos.

Biografía esencial

Nombre completo: Richard Davies

Richard Davies Fecha y lugar de nacimiento: 22 de julio de 1944, Swindon (Wiltshire), Reino Unido

22 de julio de 1944, Swindon (Wiltshire), Reino Unido Fallecimiento: 5 de septiembre de 2025, Long Island (Nueva York), Estados Unidos

5 de septiembre de 2025, Long Island (Nueva York), Estados Unidos Formación: Autodidacta; aprendió batería y piano desde joven; influencias jazzísticas y blueseras marcadas

Autodidacta; aprendió batería y piano desde joven; influencias jazzísticas y blueseras marcadas Hitos clave: Fundador y líder creativo de Supertramp desde 1969 Compositor principal junto a Roger Hodgson hasta 1983; luego único líder hasta 2010 Autor e intérprete principal en álbumes históricos: Crime of the Century, Even in the Quietest Moments…, Breakfast in America Voz principal en éxitos como «Goodbye Stranger», «Cannonball», «Dreamer», «Bloody Well Right»

Discografía destacada: Supertramp (1970) Indelibly Stamped (1971) Crime of the Century (1974) Crisis? What Crisis? (1975) Even in the Quietest Moments… (1977) Breakfast in America (1979) …Famous Last Words… (1982) Brother Where You Bound (1985) Free as a Bird (1987) Some Things Never Change (1997) Slow Motion (2002)

Premios y reconocimientos: Dos premios Grammy por Breakfast in America Multitudinarios discos multiplatino

Familia: Casado durante más de cinco décadas con Sue Davies

El eco indeleble de sus acordes continuará vivo allí donde alguien pulse las teclas buscando ese sonido único que solo Rick Davies supo inventar.