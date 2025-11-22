Amancio Ortega reafirma su posición como el más rico de España y los millonarios gallegos a su rueda

La edición 2025 del listado de Forbes sobre las personas más ricas de España vuelve a colocar a Amancio Ortega en la cima del ámbito económico.

Este año ha estado marcado por ajustes en los patrimonios y el fortalecimiento gallego dentro de la élite financiera. Con 109.900 millones de euros, el fundador de Inditex se mantiene como el referente, aunque su fortuna ha disminuido con respecto al año pasado, cuando alcanzó los 120.200 millones.

Esta disminución del 8,6% se debe principalmente a la corrección en bolsa de Inditex y al enfriamiento en el sector textil, dos factores que han afectado directamente la valoración de su patrimonio.

Por undécimo año consecutivo, Ortega se aferra al liderazgo absoluto y representa, por sí solo, el 42,5% de toda la riqueza acumulada por los cien españoles más adinerados.

Esta concentración no tiene parangón en otras economías desarrolladas del continente europeo y pone de manifiesto la importancia de Galicia como un territorio fundamental para la creación de grandes fortunas.

El clan Ortega y la presencia gallega en la élite

En segundo lugar se encuentra Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, con un patrimonio que asciende a 10.000 millones de euros. Aunque su fortuna ha caído en 400 millones desde el año anterior, continúa siendo la mujer más rica del país y una figura clave en gestión patrimonial e inversiones. Juntos, padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total del ranking nacional.

La lista Forbes 2025 resalta la presencia gallega con siete grandes fortunas que, en conjunto, acumulan 129.850 millones de euros. Esto convierte a Galicia en la comunidad con mayor riqueza media individual (18.550 millones por persona), superando notablemente a Madrid y Cataluña. Además de Ortega y Sandra, destacan nombres como Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (6.200 millones), Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz (Ocaso Seguros, 1.300 millones), Dolores Ortega (Inditex, 850 millones), Luis Fernández Somoza y familia (Azkar, 800 millones) y Primitiva Renedo (Marlolan, 800 millones).

La región gallega también está representada por empresarios que operan en sectores como energía renovable, turismo e inversión inmobiliaria. Entre estos destacan Manuel y Felipa Jove Santos (Inveravante Inversiones, 423 millones), Manuel García Pardo (Greenalia, 360 millones) y José Antonio Castro Sousa (Grupo Inversor Hesperia, 355 millones). Estos nombres evidencian cómo se diversifica la riqueza gallega y su capacidad para consolidarse en diversas áreas comerciales.

Evolución y concentración generacional

El informe presentado por Forbes revela un dato inquietante: la edad media entre los cien más ricos de España es de 84,5 años. Más de la mitad del patrimonio acumulado pertenece a empresarios octogenarios que construyeron su fortuna durante el desarrollismo español del siglo XX. Esta concentración generacional es motivo de preocupación entre expertos que advierten sobre la escasez de grandes fortunas en sectores tecnológicos o biotecnológicos; una realidad que pone en evidencia un modelo que no ha sabido adaptarse a las tendencias globales actuales sobre generación de riqueza.

La fortuna generada por estos empresarios sigue anclada a negocios tradicionales; apenas hay presencia significativa de emprendedores emergentes o fundadores de startups tecnológicas exitosas. Según Forbes: “no hay fundadores de unicornios tecnológicos ni innovadores digitales o biotecnológicos. Esta falta define el fracaso del modelo para generar riqueza en sectores futuros”.

Madrid, Cataluña y Galicia: polos de riqueza

En el panorama nacional, Madrid y Cataluña continúan siendo focos donde concentran millonarios; sin embargo, Galicia destaca por su elevada media patrimonial individual. Madrid lidera con el mayor número de grandes fortunas (29), alcanzando una riqueza media de 1.613 millones; le sigue Cataluña con 28 fortunas y una media patrimonial de 1.062 millones. A pesar de contar solo con siete representantes, Galicia ostenta una riqueza media muy superior; esto evidencia el peso específico que tienen sus empresarios dentro del tejido económico español.

Comunidad Número de grandes fortunas Patrimonio total (M€) Riqueza media (M€) Madrid 29 46.788 1.613 Cataluña 28 29.723 1.062 Galicia 7 129.850 18.550

Los cambios en la lista Forbes

La lista Forbes para este año muestra movimientos notables entre sus miembros destacados. Rafael del Pino (Ferrovial) ha incrementado su fortuna hasta alcanzar los 8.000 millones, consolidándose así en tercer lugar gracias a la revalorización bursátil que ha experimentado su empresa. Por su parte, Juan Roig (Mercadona) ha tenido un ascenso significativo con un patrimonio ahora situado en los 7.900 millones; esto representa un incremento del 36,7% respecto al año anterior. Asimismo, Juan Carlos Escotet (Abanca) sube un puesto hasta llegar a los 6.200 millones tras un aumento del 55% respecto a 2024; mientras que el propietario de galerías comerciales, Tomás Olivo, irrumpe en el sexto puesto con unos patrimonios igualmente notables: alcanza los 4.600 millones tras sumar nada menos que 1.900 millones este último año.

Las cien mayores fortunas españolas suman un total conjunto cercano a los 258.870 millones euros; esto representa casi un incremento del 7% comparado con el año anterior aunque también oculta una preocupación: esa concentración generacional y sectorial plantea retos importantes para lograr una renovación efectiva así como diversificación económica dentro del país.

El patrimonio inmobiliario y las inversiones de Ortega

Más allá del ranking elaborado por Forbes, Amancio Ortega continúa fortaleciendo su imperio inmobiliario mediante Pontegadea Inversiones, cuyos activos están distribuidos por ciudades como Londres, Nueva York, Madrid y Barcelona. La diversificación internacional junto al enfoque en activos inmobiliarios premium han permitido a Ortega mantener una posición sólida frente a las fluctuaciones propias del mercado financiero; no obstante, es innegable que este año ha sentido las consecuencias derivadas del ajuste bursátil sufrido por Inditex.

El futuro dela riqueza en España

El panorama actual acerca de los millonarios españoles —y especialmente los gallegos— pone claramente sobre la mesa que el modelo vigente para generar riqueza sigue dependiendo excesivamente de sectores tradicionales junto con grandes patrimonios familiares ya establecidos desde hace tiempo.Las dificultades relacionadas con el relevo generacional en ámbitos tecnológicos así como esa elevada edad media entre los principales empresarios sugieren que España enfrenta desafíos cruciales para adaptarse adecuadamente a nuevos modelos comerciales globales.

En este marco general,de liderazgo encarnado por Amancio Ortega,y ante las nuevas perspectivas que traen consigo los millonarios gallegos,se refleja tanto la solidez como las limitaciones existentes dentro dela economía española frente a retos relacionados con innovación y renovación. Galicia, su concentración de nuevas riquezas,se erige así como epicentro ante un fenómeno que fusiona tradición y modernidad,y que seguirá atrayendo atención en años venideros.