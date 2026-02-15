Aznar comparte foto con Juan Carlos I y Herrera revela su buen estado de salud

José María Aznar ha causado sorpresa al publicar una foto junto a Juan Carlos I en su cuenta de Instagram.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes. El expresidente la acompaña con el comentario: «Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España».

La fotografía muestra al rey emérito sentado, vistiendo una americana beige y una camisa rosa. Aznar, de pie y ligeramente inclinado, le toma la mano. El ambiente parece ser el vestíbulo de un hotel, aunque no se especifican ni el lugar ni la fecha. Sin embargo, la apariencia de ambos sugiere que este encuentro tuvo lugar recientemente en Abu Dabi.

Al siguiente día, Carlos Herrera se desplaza a Abu Dabi para reunirse con el rey.

Durante su encuentro, comparte un mensaje directo del monarca. Juan Carlos I afirma: «Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien» y agradece la preocupación por su estado de salud.

El rey también se permite bromear sobre sus achaques, comentando que solo tiene «problemas normales de mi edad».

Reconoce: «Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo».

Se muestra contento y anuncia: «Pronto volveré a visitar España», despidiéndose con «un abrazo para todos».

Estos gestos se producen tras varios rumores.

La ausencia del rey en el funeral de su cuñada Irene de Grecia, el mes pasado, avivó especulaciones sobre su salud. Los médicos le recomendaron no viajar desde Abu Dabi. Imágenes antiguas, como una con un príncipe kuwaití hace un año, mostraban un aspecto algo deteriorado.

Figuras clave en el círculo del rey emérito

Aznar ha sido siempre un firme defensor de Juan Carlos I, subrayando su papel crucial en la Transición española y abogando por su regreso al país. Otros miembros del PP comparten esta misma perspectiva. La última imagen pública que ambos compartieron data de 2015, cuando se encontraron en Casa Lucio junto a González, Zapatero y Rajoy.

Por su parte, Carlos Herrera, voz destacada de COPE, ofrecerá más detalles el lunes en su programa. Confirmará que el rey está «estupendamente». Su visita ayuda a disipar dudas sobre la salud del emérito, mientras que La Zarzuela sigue vigilante ante cualquier posible empeoramiento que podría acelerar su regreso.

Encuentros recientes : Aznar : Publica foto en Instagram como gesto claro de apoyo. Herrera : Mensaje personal lleno de bromas y planes futuros.

El rey, con 88 años a cuestas, reside actualmente en Abu Dabi y ha estado alejado de actos oficiales importantes, como el 50 aniversario del fin de la dictadura o la celebración de la Constitución. No asistirá al evento programado para el martes en el Congreso junto a los Reyes.

Celebridades y vínculos con el pasado

Estas noticias reavivan el interés por las celebridades vinculadas a la Corona. Juan Carlos I mantiene conexiones con figuras públicas como Aznar y Herrera, dos pesos pesados tanto en política como en medios de comunicación. Su respaldo contribuye a dibujar un retrato humano del exmonarca.

La imagen publicada por Aznar evoca cercanía y recuerda los vínculos fluidos establecidos durante los años noventa en materia de política exterior atlántica. Por otro lado, Herrera, con su mensaje cargado de calidez e ironía, presenta al rey como alguien accesible, alejado ya de los escándalos pasados.

Los rumores sobre su salud han surgido debido a sus ausencias; sin embargo, estas visitas recientes confirman que aún conserva vitalidad. Juan Carlos I, decidido a insistir sobre su buen estado físico, alimenta expectativas con sus planes para regresar a España.

En redes sociales, esta imagen ha suscitado diversas reacciones. Muchos apoyan al rey emérito por su papel durante la Transición; otros critican el contexto actual relacionado con menciones en archivos Epstein. Pero lo cierto es que ahora mismo el foco está puesto en su salud y esos reencuentros tan esperados.

Con todo esto, tanto Aznar como Herrera perfilan un retrato de un Juan Carlos I activo y dispuesto a escribir nuevos capítulos en su historia.