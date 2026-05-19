Shakira ya no llora: la victoria que transforma su historia con España

Al otro lado del océano, en una lujosa mansión frente al mar en Miami, Shakira se alista para continuar con su gira mundial. En España, por fin se cierra un capítulo que la desgastó enormemente. La artista ya no ocupa los titulares por sus batallas legales, sino por conciertos llenos y proyectos de gran alcance. Y ahora resuena con fuerza una frase que parece casi premonitoria: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Ocho años después de que comenzaran sus problemas con la Agencia Tributaria, la Audiencia Nacional ha anulado las liquidaciones y sanciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, ordenando a Hacienda que le devuelva más de 60 millones de euros en impuestos, recargos, intereses y costas. Legalmente, esto representa una victoria; humanamente, es un nuevo comienzo.

El fallo que cambia el guion

La resolución conocida este lunes no es un simple detalle técnico. Para la cantante, es la confirmación pública de algo que ha afirmado durante años: en 2011 no era residente fiscal en España.

El tribunal ha dejado claro:

Se ha probado que Shakira pasó 163 días en España durante 2011

en España durante 2011 El mínimo legal para ser considerada residente fiscal es 183 días

Hacienda no demostró que ese umbral se superara

No acreditó que ese año tuviera el núcleo de sus intereses económicos o familiares en España

En términos prácticos, la sentencia:

Anula las liquidaciones de IRPF y patrimonio del año 2011

las liquidaciones de IRPF y patrimonio del año 2011 Desestima las sanciones asociadas

las sanciones asociadas Ordena la devolución de todas las cantidades abonadas por ese ejercicio

la devolución de todas las cantidades abonadas por ese ejercicio Reconoce que no hubo fraude durante ese periodo

Fuentes cercanas a su defensa han detallado el cómputo aproximado:

27 millones de euros en IRPF pagados

Un aval cercano a 30 millones

Intereses acumulados durante casi diez años

Costas del procedimiento

El resultado total supera los 60 millones que ahora deben regresar a la cuenta de Shakira, salvo que el caso se extienda al Tribunal Supremo, como ya ha anunciado Hacienda.

“Se me ha tratado como culpable”

Shakira no ha dejado su respuesta únicamente en manos de sus abogados. Ella misma ha emitido un comunicado donde mezcla alivio y una crítica al sistema.

Algunos puntos clave de su mensaje:

Habla sobre “ más de ocho años soportando un señalamiento público brutal ”

” Denuncia “ campañas orquestadas para destruir mi reputación ”

” Comenta que las noches sin dormir han afectado “ a mi salud y al bienestar de mi familia ”

” Subraya: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario”

Su crítica va más allá de su situación personal. Se refiere a un modelo problemático entre celebridades, opinión pública y Hacienda:

“Durante casi una década se me ha tratado como culpable. Se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”.

Y lanza una reflexión que resuena con miles de historias anónimas:

“Mi mayor deseo es que este fallo sirva a los miles de ciudadanos que cada día son abusados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional”.

Dedica su victoria a ellos.

Lo que queda atrás: Barcelona, Piqué y el acuerdo penal

Para entender el presente es fundamental mirar hacia atrás. En los últimos años, la vida de Shakira en España se ha centrado en tres aspectos principales:

La relación y posterior ruptura con Gerard Piqué , padre de sus dos hijos

, padre de sus dos hijos El desgaste emocional derivado de vivir en Barcelona bajo el constante foco mediático

Los enfrentamientos legales con la Agencia Tributaria y la Fiscalía

En 2023, cuando estaba a punto de comenzar el juicio penal por los ejercicios fiscales correspondientes a 2012-2014, la cantante optó por una decisión pragmática: pactar. Reconoció no haber tributado como debía, abonando una multa millonaria (alrededor de 7,3 millones según fuentes legales) para evitar así una condena de prisión. No fue un gesto entusiasta; fue un cierre calculado para poder dejar España sin tener una condena sobre su agenda.

El caso correspondiente a 2011, sin embargo, era diferente. No se discutía cuánto debía pagar, sino si realmente tenía obligación de hacerlo en España. Ahí decidió ir hasta el final, incluso si eso implicaba años difíciles. La Audiencia Nacional le dio finalmente la razón.

Paralelamente, otro juzgado barcelonés archivó otra causa penal abierta posteriormente por un supuesto fraude de 6,6 millones en 2018 al considerar que debía reconducirse por vía administrativa.

De los juzgados al estadio: la nueva era Shakira

Mientras Madrid notificaba la sentencia favorable para ella, Shakira se preparaba para dar un paso más: una gira mundial bajo el nombre de su último disco, Las mujeres ya no lloran, convirtiéndose así en lema generacional y declaración personal.

Su situación actual puede resumirse en tres ejes fundamentales:

Gira internacional : conciertos repletos en grandes estadios, éxitos virales y un repertorio que combina clásicos con nuevas canciones llenas de desahogo sentimental y empoderamiento.

: conciertos repletos en grandes estadios, éxitos virales y un repertorio que combina clásicos con nuevas canciones llenas de desahogo sentimental y empoderamiento. Nuevo hogar en Miami : hogar frente al mar donde organiza su vida alrededor de sus hijos Milan y Sasha , reduciendo así su exposición mediática mientras mantiene control sobre cuándo y cómo aparece ante el público.

: hogar frente al mar donde organiza su vida alrededor de sus hijos y , reduciendo así su exposición mediática mientras mantiene control sobre cuándo y cómo aparece ante el público. Proyección global: presencia constante en listas musicales internacionales, posible participación en eventos relacionados con el Mundial 2026, colaboraciones globales e imagen resiliente que atrae tanto a marcas como a audiencias.

En Miami, Shakira ha edificado algo más que una casa:

Ha mantenido a sus hijos alejados del acoso periodístico catalán

Ha trazado nuevas relaciones personales y profesionales

Ha pasado del relato judicial a expresar su vida mediante canciones convertidas en himnos

Fama, Hacienda y relato público

El caso Shakira vuelve a poner sobre la mesa un tema incómodo: el famoso convertido en ejemplo disciplinario. Hacienda niega cualquier trato privilegiado; sin embargo, la batalla comunicativa es otra historia. Un nombre conocido genera titulares multiplicados; cada filtración pesa como una condena anticipada.

Durante estos años, la artista ha enfrentado:

Informaciones continuas sobre cifras astronómicas, penas e hipotéticos movimientos financieros

Un debate público sobre si estaba siendo objeto de escrutinio o simplemente un chivo expiatorio

Un cruce entre su vida privada, ruptura sentimental y procesos fiscales que le dejó poco margen para maniobrar

La sentencia emitida por la Audiencia Nacional no borra lo vivido hasta ahora; sin embargo, modifica el relato: donde antes había acusaciones de fraude ahora hay un documento contundente indicando que no se probó residencia fiscal, obligando además a devolver el dinero reclamado.

Shakira ha transformado sus heridas personales en canciones coreadas alrededor del mundo; ahora suma otro triunfo más: convertir lo que fue una derrota administrativa en una victoria simbólica. Es probable que siga repitiendo eso de que las mujeres ya no lloran sino facturan; esta vez será diferente porque Hacienda tendrá que escucharla.