Lolita Flores rompe con mucho arte el feminismo sectario de El País

España es un país rico en dichos y refranes y a El País se le podría aplicar uno que le va al pelo, el de ir a por lana y salir trasquilado.

Este fin de semana del 15-16 de febrero de 2020 su suplemento de El País Semanal entrevistaba a Lolita Flores y, amén de hacer un largo recorrido por su trayectoria musical y por los hechos más relevantes a nivel familiar, también se interesaba la periodista encargada de hacer el cara a cara por una cuestión tan candente como el feminismo.

Sin embargo, el chiringuito se le cayó por completo a Anatxu Zabalbeascoa cuando constató que la hija de la genial Lola Flores no pasaba por el aro y rechazaba por completo sumarse a ese feminismo sectario que desde la progresía se quiere imponer por real decreto.

La artista tiene muy claro que a todo este movimiento feminista se le ha ido bastante la mano con reivindicaciones que llegan a ser más que absurdas en algunos casos, amén de reconocer que al igual que existen mujeres maltratadas, también hay hombres que viven en esa situación:

Mira, yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero creo que nos estamos pasando un poco con el feminismo y el machismo. El que es hijo de puta es hijo de puta sea machista o no. El que viola tiene que ir a la cárcel. Quien mata, también. Pero hay muchas mujeres maltratadoras y muchos hombres maltratados. Por supuesto, tiene que haber igualdad laboral y de salarios, pero no perdamos la cabeza. Para coger una maleta de siete kilos tengo que pedirle a mi hijo que me ayude.