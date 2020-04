La angustia y los trastornos nocturnos le pasan factura a Jorge Javier: confiesa la patología que sufre

View this post on Instagram

A veces nos cuesta verlo, pero cada vez estamos más cerca de conseguir vencer al #covid En España tenemos la suerte de tener unos científicos que están trabajando sin descanso para dar con la tecla, en forma de medicamento y ojalá la vacuna. #Yomecorono, el equipo de Bonaventura Clotet necesita nuestra ayuda para acabar con esta pandemia. Basta con entrar en www.yomecorono.com y hacer una aportación, por pequeña que sea, estarás contribuyendo a que pronto volvamos a ser los que éramos.