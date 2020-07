Karmele Marchante explota contra ‘Sálvame’ tras ser atropellada por un coche

Tras una larga temporada alejada del foco mediático, Karmele Marchante ha vuelto a copar decenas de titulares, esta vez, por un desafortunado incidente.

La periodista que abandonara ‘Sálvame’ en 2016 por las grandes enemistades, constantes humillaciones y choques con sus compañeros ha sufrido un atropello, tal y como ella misma ha hecho público a través de sus redes sociales.

La catalana, que se halla todavía en período de recuperación, ha querido compartir la experiencia con sus seguidores, no sin antes dejar de arremeter contra el programa de Telecinco en el que trabajó desde su nacimiento.

«No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas, en el que ya no trabajo, su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo», agregó.

El pasado miércoles mientras hacía deporte un conductor que iba hablando x tel me embistió en un paso cebra causándome daños graves. No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas QUE YA NO TRABAJO su obsesión x mi no ceja, lo cuento yo.

— Karmele Marchante B. (@KarMarchante) July 25, 2020