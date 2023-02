Isabel Preysler vuelve a meterle a Vargas Llosa: «Se ha reído de Tamara»

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa siguen con las espadas en alto. Mientras el Nobel se encuentra en París con su familia, incluída su exmujer Patricia Llosa, donde el día 9 de febrero de 2023 ingresará en la Academia Francesa en presencia de Juan Carlos I, Isabel vuelve a la portada de ¡Hola! para hablar de su ruptura.

Hasta ahora, tanto Mario como Isabel habían hablado a través de sus periodistas afines: Martín Bianchi analizó el contenido del cuento Los vientos en el diario El País (donde escribe Mario), luego llegó ABC para desvelar las rutinas diarias obesesivas del Nobel y la filtración de una carta de Patricia Llosa enviada a Isabel Preysler.

Ahora Isabel vuelve a su publicación de cabecera para arremeter contra su ex. “No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos”, asegura la socilité filipina que asegura no ser “ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos”.

Según Preysler “Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento de enero. Hablaba de las islas Marquesas (sobre el marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre) y se reía de ella, una niña que solo ha sido amorosa con él”. “Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado”, añade.

Lo cierto es que, aunque luego lo ha negado, varios párrafos de su cuento Los vientos, publicado en 2021 en la revista literaria Letras Libres, parecían estar claramente inspirados en ‘la reina de corazones’ y su hija más mediática.

El párrafo claramente inspirado en la hija de su exnovia que, recordemos, además de ganar MasterChef es una defensora pública de la fe católica, es el siguiente:

«En esta última, la Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa».

La relación entre Tamara y el autor de La ciudad y los perros fue buena durante varios años. Incluso el escritor se prestó a visitar el plató de MasterChef para apoyar a la marquesa de Griñón en la final del talent culinario. También se prestó a participar en el reality de esta con Netflix, La marquesa.

Sin embargo, ya algunas fuentes habían comentado que Vargas Llosa llevaba mal algunos pronunciamientos públicos de la Falcó y que incluso se sintió incomodó tras concederle a ella una entrevista para una revista de moda por contentar a su madre. El escritor no quedó contento con el resultado de la misma sobre todo por las preguntas que Tamara le realizaba.