Isabel Preysler celebra su primer San Valentín soltera en más de medio siglo

San Valentín, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, es esa fecha en la que parece que ser soltero es ser un bicho raro. Isabel Preysler es la primera vez que tendrá está sensación. Al menos, desde 1970. Un año antes sus padres le enviaban desde Manila (Filipinas) para alejarla de Jonny Kulaw, un playboy filipino con mala fama bastante mayor que ella. En la capital de España estaba su tía viviendo con su pareja. En el Madrid de 1969, Isabel Preysler comenzó a construir su historial sentimental.

Con sólo 18 años conoció a Julio Iglesias en una fiesta en homenaje a la bailaora Manuela Vargas. Isabel llevaba meses en Madrid y gracias a jóvenes como Carmen Martínez-Bordiú o Chata López Sáez había ingresado en los círculos de la Jet Set. Julio, por su parte, era un cantante famoso que acababa de ganar el Festival de Benidorm, rodado una película y representado a España en Eurovisión, pero estaba lejos de ser la estrella internacional que acabaría siendo. La pareja salía sin grandes pretensiones de futuro hasta que Isabel se quedó embarazada.

En un principio la filipina no quería casarse y sus planes pasaban por irse a Estados Unidos con una tía suya. Sin embargo, Julio acabó convenciéndola y se casaron el 29 de enero de 1971 en Illescas (Toledo). Su boda ocupó todas las portadas y hasta mereció un episodio del NO-DO, el noticiero oficial del régimen franquista. Comenzaba así la exposición mediática de Isabel. Un interés público que no haría otra cosa que crecer. Desde entonces Isabel no ha vuelto ha estar soltera hasta 2023. Más de un siglo encadenado historias de amor que la han convertido en ‘la reina de corazones’.

Un marqués, un ministro y un premio Nobel

En 1978 su matrimonio con Julio acabó harta de las infidelidades del artista. Isabel tomó la decisión de romper tras una visita al despacho de Jaime Peñafiel en la revista ¡Hola!. El periodista, entonces redactor jefe de la revista del saludo, hizo llamar a la socialité porque había recibido un mensaje en su contestador automático donde le informaban de que «la mujer de su amigo» se veía con Carlos Falcó, marqués de Griñón. La voz, que Peñafiel siempre ha identificado como de una famosa aristócrata de origen alemán, confirmaba que en la vida de Isabel había otro hombre.

Tras conseguir en un tiempo récord la nulidad matrimonial de Julio Iglesias en Brooklyn, se casó con el marqués de Griñón en marzo de 1980. Dos años después conoció a Miguel Boyer con el que vivió una relación extramatrimonial hasta que saltó a los medios en 1985. El 1 de enero de 1988 se casaban en los juzgados de la madrileña calle Pradillo. En septiembre de 2014 fallecía el político socialista, pero la viudedad le duraría poco a la filipina. En mayo de 2015 se confirmaba su romance con Mario Vargas Llosa.

Con el premio Nobel viviría ocho años de amor y de exposición mediática al que seguiría una ruptura igualmente expuesta ante la prensa. El 28 de diciembre de 2022, Isabel anunciaba el fin de su amor en ¡Hola! y empezó así una guerra de versiones, en la que ambos han utilizado a sus periodistas y medios de cabecera. Isabel ha asegurado en su última entrevista que está «feliz» y que quiere disfrutar de sus nietos. Por primera vez en más de medio siglo ‘la reina de corazones’ está soltera. No comparte su vida que ningún hombre. Su primer San Valentín sola desde 1969. Aunque, eso sí, rumores sobre su posible nuevo amor nunca faltan…