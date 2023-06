Nieves Herrero presentó su esperado libro sobre Tita Thyssen: «Ella quería una novela romántica y yo no»

Después de semanas de especulaciones y de conversaciones y acuerdos con Ediciones B, Nieves Herrero ha comparecido antes los medios de comunicación en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. La periodista y escritora se quedó «en shock» cuando Tita Cervera anunció en Espejo Público el 23 de abril que estaba preparando sus memorias escritas por ella misma. Nieves se enteraba de la noticia como todos los espectadores. Ella llevaba tres años trabajando en una biografía con la Baronesa. La madrileña se mostró especialmente afectada ante sus compañeros por todo los sucedido:

«Las conversaciones se fueron a negro. Desapareció de un día para otro. Ahora se habla mucho de la salud mental, os tengo que decir que estoy muy afectada por esto. No entendía nada. No respondía ni a mensajes, ni siquiera a mi felicitación de cumpleaños. Estoy muy afectada. Algo importante debió de pasar en enero de 2023».

«Yo le dejé claro a Tita que escribía novelas, pero no novelas románticas. Cuando me llamó en 2019 para empezar a trabajar le pregunté si estaba dispuesta a hablar de sus luces y sus sombras y no me puso ningún problema. He vivido muchas cosas junto a la Baronesa. He estado en su mundo y cuando alguien te dice que te quiere, entiendo que es de verdad. Yo no dejó de querer a una persona de un día para otro. Espero que le vaya todo bien, pero necesito pasar página. No puedo quedarme en este punto de mi vida», añadió la popular presentadora.

«Como todos sabéis estoy en la radio [en Onda Madrid] haciendo un programa de 4 a 7 de la tarde y todo mi tiempo libre se lo he dedicado a Tita. Cuando salía de la radio iba a su casa y no sabía que ahora saldría. Ella ha sido muy generosa, se ha abierto mucho, pero luego, algo ha pasado. No sé si tiene algo que ver con el hecho de que se han tomado algunas decisiones con la colección, con su hijo Borja…», reflexionaba la escritora.

Ante la pregunta de si está vinculada la decisión de la empresaria con la famosa pregunta ‘censurada’ del programa de Risto Mejide sobre la paternidad de Carmen y Sabina, la hijas de Tita, Nieves fue cauta: «Ni Risto ni yo tenemos derecho a contar algo que sólo le pertenece a ella y a sus hijas, pero Tita siempre acaba contando sus cosas. Lo hizo con la paternidad de Borja y puede que haga lo mismo en el futuro. Tal vez cuando ellas lleguen a la mayoría de edad y no queda tanto tiempo».

Lo cierto es que Nieves Herrero contaba con precedentes. Concha Calleja o José Luis de Vilallonga ya se habían topado con la negativa de Tita después de semanas trabajando en un libro de manera conjunta. «Me lo decíais todos pero no quise creer que a mí me iba a pasar lo mismo, Pero conforme me iba enterando de historias me daba miedo y, al final, ha pasado lo mismo».

Carmen Romero, de Ediciones B, quiso dejar claro desde el principio que «no es el mismo libro que teníamos pensado». «Este no es un libro de Tita, es un libro sobre Tita. Teníamos un contrato de coautoría. La Baronesa aportaba sus conversaciones y fotografías que no se han incorporado al trabajo de Nieves. El contrato quedó disuelto tras no cumplir una de las partes [Carmen Cervera]», remarcó.

Tita anuncia demanda

Mientras Nieves Herrero comparecía ante sus compañeros, desde Espejo Público Aurelio Manzano anunciaba la reacción de la Baronesa Thyssen: «He hablado con la baronesa y me dice que el libro que ha publicado Nieves no es su biografía, no tiene permiso para publicarlo y eso está corroborado por sus abogados. Le pidió que no lo publicase y lo ha publicado. La baronesa tiene la intención de entablar una demanda, pero está esperando a que sus abogados lean con detalle todo el libro de Nieves para ver qué es lo demandable.»