Asesinan de 6 balazos a esta chica, por haberse grabado decapitando a una lechuza

En el pueblo dicen que la culpa la tuvo el pájaro.

La joven, que meses atrás publicó en las redes sociales un video donde decapitaba a una lechuza, fue asesinada en el municipio de Corozal, departamento norteño de Sucre, en Colombia.

Mileydis Aldana Herazo, de 21 años, fue ultimada a balazos en la entrada de su casa en el barrio Luis Carlos Galán tras ser abordada por un desconocido que se bajó de una moto, le disparó seis veces y huyó.

La víctima, que sufrió impactos en las extremidades y el tórax, llegó sin signos vitales al Hospital Regional Nuestra Señora de Las Mercedes, al que fue trasladada, recoge El Heraldo.

