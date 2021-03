Esta mujer estafa 20 millones, desaparece y tres meses después encuentran solo su pie

Otro misterio, con pies por medio. Y todas las hipótesis están abiertas, incluida la más rocambolesca de todas: una automutilación, para despistar a la Policía.

Melissa Caddick, un empresaria australiana de 49 años acusada de fraude, estafa y malversación, desapareció en noviembre de 2020 de su casa en Dover Heights, al este de Sídney.

Desde entonces, no se volvió a saber nada de ella hasta hace unas semanas, cuando unos surfistas encontraron un zapato, con el pie cercenado de la mujer dentro, cerca de una playa en Nueva Gales del Sur, a unos 400 kilómetros de su domicilio.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado más restos, pese a las extensas búsquedas, que han incluido rastreos minuciosos de miles de kilómetros en el océano.

Aunque varios criminalistas plantean la idea de que la mujer fue asesinada, la Policía no descarta otros escenarios. Por ejemplo, que el hallazgo de la extremidad sea parte de un plan de Caddick para escapar de la justicia.

«Siempre existe la posibilidad de que se haya cortado el pie y siga viva, aunque es bastante fantasioso», afirmó esta semana el comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mick Fuller.

Muchos expertos argumentan que el zapato se hallaba en demasiado buen estado como para haber estado en el agua o a la intemperie por tres meses, es decir, desde la desaparición de Melissa.

