La Policía Nacional detiene a la joven que se inventó otra agresión homófoba en Madrid

Todo falso.

El problema es que se cumpla el aserto que reza que no hay dos sin tres.

Si en septiembre de 2021 se asistió a un bulo en toda regla, el del joven de Malasaña que se marcó una historia increíble sobre una agresión homófoba a manos de ocho encapuchados para tapar lo que en realidad fue una infidelidad en toda regla, ahora la apuesta sube.

El relato de una tal Irene, la chica de 24 años que denunció una brutal agresión homófoba en el barrio madrileño de Chueca en la noche del 9 al 10 de diciembre de 2021, era más chusco que un euro de madera.

Encima ella misma dio todo tipo de pistas sobre el lugar en el que estuvo y donde, supuestamente, había tenido lugar la paliza que nunca se produjo:

Al final no he podido salir de casa ya que me han mandado reposo en calma y tranquilidad, pero os digo:

Gritad por todes vosotres, por los que no hemos podido asistir y sobretodo por los que ya no están.@ppmadrid @vox_es no nos dáis miedo. https://t.co/OuiNmz3IlA

— 🕸️ irene 🕸️ (@IreneGiannova) December 15, 2021