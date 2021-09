Ana Rosa ‘desnuda’ a Marlaska por alimentar el bulo de Malasaña: “ No se molestó en informarse o lo ocultó, ambas muy graves”

Ana Rosa Quintana deja ‘con el culo al aire’ a Fernando Grande-Marlaska.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, en su duro editorial del 9 de septiembre, puso contra la espada y la pared al ministro del Interior por seguir promoviendo la polémica a pesar de que la investigación apuntaba a una falsa denuncia: “No se molestó en informarse o lo ocultó, ambas muy graves. Como hizo con las balas y la navaja enviadas durante la campaña de Madrid”.

Ana Rosa comenzaba recordando que «el ministro del Interior aprovechaba el caso para dar los datos de delitos de odio. Señalaba que los ataques contra la comunidad LGTBI aumentaron un 9,3% y puso el foco en esta denuncia para culpar a la oposición de realizar discursos de odio».

Sin embargo, no tardó en darle un brutal varapalo que resonó en la casa de cada uno de sus espectadores.

«A media tarde el denunciante confesó que puso la denuncia para ocultar una infidelidad. ¿Cómo es posible que nuestra compañera Patricia Pardo dijera por la mañana que la policía no tenía ni un indicio que refrendara la denuncia y el ministro no lo supiera? O no se molestó en informarse, o lo ocultó. Ambas opciones muy graves. Como hizo con las balas y la navaja enviadas durante la campaña de Madrid».