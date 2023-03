Reabren el caso: la Justicia investiga como homicidio imprudente la muerte de Ángel Nieto

En julio de 2017 Ángel Nieto se encontraba de vacaciones en Ibiza cuando sufrió un accidente con su quad y tuvo que ser trasladado al hospital. Días después falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Tenía 70 años. Ese mismo año, 2017, el juzgado archivó el caso tras concluir que el fallecido llevaba el caso desabrochado y la mujer no había cometido ninguna infracción. En 2018 la Audiencia de Palma reabrió el caso y ahora se han realizado todas las pesquisas procedentes.

El campeón de motociclismo falleció el 26 de julio de 2017 tras sufrir un terrible accidente de tráfico cuando circulaba con su quad por Ibiza. Ese mismo año, el juzgado tomó declaración a tres testigos que atendieron a Ángel Nieto en los minutos posteriores al impacto. El juzgado terminó archivando el caso tras concluir que el campeón del mundo llevaba el casco desabrochado en el momento en que ocurrió el accidente y que la conductora que chocó contra él no había cometido ninguna infracción penal, tal y como recoge Elcierredigital.

La mujer alemana que chocó contra el piloto quedó absuelta, pero la familia del fallecido recurrió y la Audiencia de Palma reabrió el caso en 2018. Esta decisión, explica el citado medio, se basó en las investigaciones posteriores al accidente, donde se determinó que la mujer iba en buenas condiciones físicas, pero no estaba guardando la distancia de seguridad adecuada. En su declaración, la mujer explicó que mantenía tres metros de distancia respecto al quad de Ángel Nieto y que en un momento determinado frenó de golpe y no pudo hacer nada. La mujer explicó que no vio las luces del freno del quad, supuestamente manchadas por el barro tras andar Nieto por el monte en este vehículo.

El portal recuerda que la declaración de la mujer tuvo lugar en 2021, tras reabrir el caso, debido a que estaba siendo investigada por un posible delito de homicidio imprudente. Esta semana el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Ibiza ha tomado declaración a estos tres testigos de nuevo.

La mujer alemana colisionó con su Fiat 600 contra la parte trasera del quad que conducía el piloto, que falleció días después del accidente a causa de un traumatismo craneoencefálico. Aparte de estos tres testigos que socorrieron a Ángel Nieto, hubo otra mujer que fue la única testigo ocular del accidente, que en su nueva declaración ha indicado que “el Fiat y el quad iban muy juntos y en un momento dado el Fiat golpeó por detrás al quad y el fallecido salió despedido. Tuve la sensación de que el Fiat circulaba más deprisa que el quad y su velocidad era excesiva. En el momento del accidente el golpe fue tan fuerte que el quad colisionó con la pared de la esquina, el cuerpo del fallecido saltó para un lado y el casco para otro”.

La declaración de un segundo testigo que se encontraba a 20 metros de distancia del accidente contradice la declaración de la testigo ocular. Todas las declaraciones coinciden en que el fallecido no llevaba el casco abrochado, pero este segundo testigo ha indicado que “el quad salía de una rotonda y los coches que iban detrás no circulaban a mucha velocidad, ya que la curva de la rotonda es bastante cerrada”. Tras tomar de nuevo todas las declaraciones necesarias el juez tendrá que decidir si archiva el caso o si hay pruebas suficientes para responsabilizar a la mujer alemana de la muerte de Nieto.