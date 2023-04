«¡Mamá, no me tires!»: Una mujer se arroja al vacío con su hija desde un quinto piso tras archivarse las denuncias contra su expareja

Una tragedia que aún pudo ser peor.

Los habitantes de la localidad asturiana de Avilés aún no son capaces de salir de la conmoción que supuso conocer que una de sus vecinas tomó la drástica decisión de arrojarse al vacío con su hija desde un quinto piso tras ver que un juzgado archivaba las denuncias que había interpuesto contra su expareja.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida de Los Telares pasadas las diez de la mañana del 5 de abril de 2023, según confirmaron fuentes policiales a los medios de comunicación.

A pesar del fuerte impacto, tanto la mujer como su pequeña pudieron ser llevadas con vida al hospital donde aún se encuentran ingresadas en estado grave y crítico.

Testigos del suceso, unos trabajadores que estaban cargando unas mercancías, aseguraron a la prensa que oyeron los gritos de una pequeña.

Alertados por esa voz de desesperación, se percataron de que una mujer sostenía a la niña en brazos y esta, a pesar de que suplicó en reiteradas ocasiones «¡mamá, no me tires!», la madre hizo caso omiso y acabó lanzándose al vacío desde el quinto piso.

Y no fue la única noticia terrible relacionada con este hecho.

Conocido el suceso, la abuela materna de la niña, que también reside en el mismo inmueble, intentó quitarse la vida cortándose las venas.

No obstante, los cortes que se produjo no fueron lo suficientemente profundos y su vida, por tanto no corre peligro.

Un calvario judicial

De acuerdo con la información publicada por ‘El Comercio‘, la mujer había interpuesto varias denuncias por violencia de género contra su expareja.

Sin embargo, la Justicia acababa de archivar todas las causas, devolviéndole al hombre el régimen de visitas, lo que la habría llevado a querer tirarse por la ventana con su hija.

No en vano, según las fuentes citadas por la prensa local, la mujer llevaba días intentando evitar que el padre de la niña pudiera llevársela estas vacaciones de Semana Santa.