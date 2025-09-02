Sánchez sale en defensa de los MENAs de Hortaleza, pero ni palabra de la niña de 14 años violada por uno de ellos

El centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) del barrio madrileño de Hortaleza vuelve a estar en el epicentro de la polémica. La reciente detención de Mohamed R., joven marroquí de 17 años, por la violación de una niña española de 14 años, ha provocado una oleada de indignación ciudadana y una respuesta política que no deja indiferente a nadie. A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el foco sigue puesto en la reacción institucional tras estos hechos.

La noche del viernes al sábado pasado, la menor fue asaltada y agredida sexualmente en el parque Isabel Clara Eugenia, colindante con el centro donde residía el agresor. El ataque se produjo cuando la víctima y una amiga quedaron con dos jóvenes magrebíes; al separarse las parejas, la adolescente fue arrastrada entre los arbustos y violada. Una vecina, alertada por los gritos, avisó a la Policía Nacional, que encontró a la niña en estado de shock y detuvo rápidamente al sospechoso.

El perfil del detenido: Mohamed R., reincidente y con identidades falsas

El arrestado, Mohamed R., había llegado a España sin documentación y su edad fue determinada mediante pruebas médicas tras su ingreso en el sistema de protección. Sin embargo, según fuentes policiales y judiciales, su desarrollo físico y comportamiento violento no encajan con el perfil típico de un menor. Se sospecha que habría utilizado hasta tres identidades diferentes para beneficiarse del trato privilegiado reservado a los menas.

Este joven no es un desconocido para las autoridades: se le atribuyen varios antecedentes por delitos cometidos en Madrid y es considerado multirreincidente. Su caso ilustra las dificultades administrativas para verificar la edad real de quienes entran en España alegando minoría de edad.

Detalles del suceso

La víctima fue agredida brutalmente y presentaba lesiones compatibles con violencia extrema.

La Policía actuó con rapidez, pero no pudo evitar que se consumara el ataque.

El detenido intentó huir y se resistió a los agentes antes de ser trasladado a dependencias policiales.

Reacciones políticas: silencio gubernamental y críticas desde la oposición

Lo que ha elevado la temperatura política es la reacción –o más bien la falta de ella– del Gobierno central. En una entrevista reciente en TVE, Pedro Sánchez defendió abiertamente a los internos del centro de Hortaleza, censurando un asalto violento perpetrado por encapuchados contra los menas días después del suceso. Sin embargo, ni él ni ningún ministro han dedicado palabra alguna a la menor agredida ni han condenado públicamente el ataque sexual.

Durante su intervención televisiva, Sánchez evitó referirse al caso concreto de violación e insistió en la necesidad de mantener políticas migratorias basadas en la “humanidad” y “empatía”, rechazando endurecer los controles o modificar el marco legal actual.

En contraste, tanto Isabel Díaz Ayuso (presidenta madrileña) como líderes nacionales del PP y Vox han señalado directamente al Ejecutivo socialista por lo que consideran una política migratoria permisiva e irresponsable. Ayuso ha denunciado que cada día “son menores más agresivos y llegan en peores condiciones”, acusando al Gobierno central de multiplicar su llegada sin garantizar recursos ni seguridad para los vecinos.

Por su parte, Santiago Abascal (Vox) ha vinculado estos hechos con lo que denomina “invasión” patrocinada por las políticas migratorias actuales e insiste en que casos como este son consecuencia directa del modelo actual.

Datos: delincuencia juvenil extranjera y percepción social

El caso ha reavivado el debate sobre la criminalidad asociada a menores extranjeros no acompañados:

Los extranjeros cometen un 33% de las violaciones registradas en España pese a representar solo el 14% de la población total.

En cifras absolutas recientes: 1.917 españoles han sido condenados por agresiones sexuales (sobre un total poblacional superior a 42 millones), frente a 950 extranjeros condenados entre algo más de 6 millones residentes.

Estas cifras se utilizan recurrentemente en el debate público para señalar una sobrerrepresentación relativa en ciertos delitos graves.

El fenómeno mena en Hortaleza: contexto social y legal

El centro de Hortaleza es considerado uno de los más conflictivos del país. Los propios agentes policiales reconocen dificultades para controlar incidentes recurrentes tanto dentro como fuera del recinto. La determinación legal sobre si un inmigrante es o no menor depende actualmente principalmente de pruebas médicas complementadas con valoraciones psicológicas; sin embargo, cuando hay dudas prevalece el principio jurídico in dubio pro minore: ante la duda se otorga el beneficio legal de minoría de edad.

Anécdotas y curiosidades sobre Mohamed R.

Utilizaba varias identidades falsas para tratar de esquivar controles policiales.

Su actitud desafiante durante la detención sorprendió incluso a agentes veteranos.

Hay constancia judicial previa sobre conductas violentas reiteradas durante su estancia en España.

El desarrollo físico apreciado por los agentes era superior al habitual para su supuesta edad.

Clima vecinal y crispación mediática

En Hortaleza crece el clima de inseguridad y frustración. Tras este último episodio, vecinos han reclamado mayor vigilancia e incluso han protagonizado protestas espontáneas frente al centro. Paralelamente, sectores mediáticos afines al Gobierno defienden la protección jurídica integral para todos los menores extranjeros; otros medios insisten en denunciar lo que califican como “buenismo suicida” o “papanatismo” migratorio desde posiciones progresistas.

La brecha social se acentúa cada vez que casos como este salen a la luz: mientras unos exigen endurecimiento inmediato, otros piden no caer en estigmatizaciones colectivas. Lo cierto es que cada nuevo incidente alimenta un debate público marcado por la polarización.

Resumen numérico

Menor marroquí detenido por violar a una niña española junto al centro donde residía.

Uso reiterado de identidades falsas.

Silencio oficial desde Moncloa respecto al caso concreto.

Críticas encendidas desde oposición regional y nacional.

Datos oficiales muestran sobrerrepresentación relativa extranjera en delitos sexuales graves.

El barrio madrileño sigue buscando respuestas mientras aumenta la presión social sobre las autoridades responsables. La gestión política e institucional ante situaciones tan sensibles marca inevitablemente el pulso del debate nacional.