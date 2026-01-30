Un explosivo documento revela que el suegro de Pedro Sánchez fue titular de un local de prostitución hasta 2022

El periodista Antonio Naranjo ha descubierto un explosivo documento que sacude los cimientos del entorno familiar de Pedro Sánchez.

Se trata, como publica hoy El Debate, de un registro mercantil que confirma cómo Sabiniano Gómez Serrano, el suegro del presidente del Gobierno, figuraba como propietario de un local en Madrid en el que se permitía la prostitución hasta bien entrado 2022.

Este papel retrata a un Sánchez que ya llevaba años ocupando La Moncloa y abogaba públicamente por la abolición de la prostitución como un avance en derechos humanos. La revelación llega en un momento político muy delicado, con un Sánchez hasta el cuello de casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Fuentes cercanas al asunto apuntan que el local, ubicado en una zona céntrica de la capital, ofrecía servicios de prostitución mixta, tanto para hombres como para mujeres.

Sabiniano, con un historial ya conocido por su controversia, no abandonó el negocio ni siquiera con su yerno liderando el Ejecutivo. Y el marido de Begoña, a quien los prostíbulos financiaron casa y campaña política, mira para otro lado y disimula.

Aunque este escándalo no es nuevo, el documento lo revive con fuerza.

Supuestamente, el suegro de Sánchez había abandonado sus ‘emprendimientos’ en 2006.

En 2014, audios relacionados con un excomisario corrupto ya mencionaban a Sabiniano Gómez Serrano en conversaciones sobre protección policial a locales de alterne. Aquella investigación, que salió a la luz justamente en 2022, centraba la atención en posibles favores a cambio de información sensible sobre personajes políticos.

Antonio Naranjo detalla cómo el suegro proxeneta continuó siendo titular a pesar de las declaraciones firmes de Sánchez contra la prostitución. Ahora, el registro mercantil confirma que la familia de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, mantuvo el control del local siendo Sánchez presidente.

Es más que irónico, aberrante: mientras el PSOE promovía leyes abolicionistas, el negocio familiar seguía funcionando.

Y ante esto, las palabras del líder del PP Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, resuenan con fuerza: «¿De qué prostíbulos ha vivido usted?«.