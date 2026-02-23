La Policía advierte sobre el truco sencillo para robar coches en cuestión de segundos

La Policía Nacional ha hecho público un vídeo en redes sociales para alertar sobre un método de robo que se está extendiendo en gasolineras y aparcamientos.

Cada día, alrededor de 100 coches desaparecen en España, además de aquellos que son desvalijados por completo. Los delincuentes emplean emisores económicos adquiridos en internet, capaces de captar, copiar y reproducir la señal de las llaves.

Este truco permite dejar el coche abierto, incluso si el conductor cree haberlo cerrado. El ladrón utiliza un inhibidor para apagar la señal original, clona la frecuencia y la reproduce, engañando así al mando del vehículo. De esta manera, acceden sin necesidad de forzar nada y vacían el interior en cuestión de segundos, especialmente cuando el dueño está distraído mientras paga el combustible.

Aunque los métodos evolucionan constantemente, los más sencillos siguen siendo los más efectivos. Existen inhibidores básicos que solo bloquean la llave y dejan el coche accesible. Otros son capaces de duplicar la señal para abrir y arrancar el vehículo. En parkings, los ladrones utilizan lo que se conoce como método de la siembra: distraen al propietario con un objeto en el suelo mientras otro se introduce en el coche a robar.

Cómo funciona el robo por señal

Los delincuentes interceptan la onda de la llave cuando pulsas para cerrar. Luego bloquean esa señal y utilizan la clonada. Así, el coche queda desprotegido.

Paso 1 : Acercan el emisor cerca del vehículo con la llave adentro.

: Acercan el emisor cerca del vehículo con la llave adentro. Paso 2 : Copian la frecuencia de apertura/cierre.

: Copian la frecuencia de apertura/cierre. Paso 3 : Inhiben la señal real; el mando deja de funcionar sin aviso.

: Inhiben la señal real; el mando deja de funcionar sin aviso. Paso 4: Entran y roban o arrancan si logran clonar correctamente.

En gasolineras, actúan con rapidez mientras pagas. La Guardia Civil logró desmantelar una banda en Madrid que operaba con este método: distraían a las personas en supermercados y sustraían objetos y tarjetas por un valor total de 60.000 euros.

Antirrobos que sí funcionan

Los fabricantes presumen de sistemas keyless, pero estos presentan fallos ante estos trucos tan simples. A pesar de que los fabricantes no lo admitan, al final, los mejores antirrobos son los tradicionales mecánicos que bloquean pedales y volante.

Los dispositivos mecánicos disuaden y retrasan a los ladrones. No dependen ni de baterías ni de señales electrónicas.

Tipo Cómo bloquea Precio aprox. Ventajas Barra volante Impide girar 25-80€ Visible y fácil de instalar Bloqueo pedales Frena embrague/freno 45-90€ Más seguro gracias a su doble acción Con alarma Emite sonido 120dB al ser tocado 50-100€ Asusta e informa al entorno

Modelos destacados: Artago 870, que cuenta con pre-alarma y cierre sin llave; Tevlaphee, ligera y con LED; Bullock Defender Pro, robusta y resistente a cortes, taladros y ganzúas.

Consejos prácticos contra ladrones

Guarda tu llave en una bolsa Faraday para bloquear señales indeseadas. Verifica que tu coche cierra efectivamente: tira de las puertas para asegurarte. Combina dispositivos visibles con otros ocultos, como GPS o bloqueo OBD.

No dejes objetos a la vista dentro del coche.

En gasolineras, aparca cerca y mantente alerta.

Usa siempre un antirrobo mecánico si te detienes durante largos periodos.

Desconfía ante cualquier distracción en parkings.

La Policía solicita estar especialmente atentos. Estos trucos sencillos han superado a tecnología moderna; no obstante, un buen sistema mecánico puede detenerlos en seco.. Coloca uno y podrás dormir tranquilo.