La hija de Marisa Porcel ocupa un chalé de lujo en Las Rozas y pide 300.000 euros para marcharse

La situación ha causado revuelo en el barrio residencial de Las Rozas. Paloma Porcel, la hija de la recordada Marisa Porcel —más conocida como Pepa en Escenas de matrimonio—, reside en un chalé de lujo que ya no le pertenece. El actual dueño adquirió la propiedad en subasta por 700.000 euros, consciente de que estaba okupada, con la intención de llegar a un acuerdo rápido. Sin embargo, dos años después, la situación sigue igual: ella y su pareja piden 300.000 euros para abandonar el inmueble.

Este chalé, situado en la urbanización Club de Golf, se extiende sobre una parcela de 1.700-2.000 m² y cuenta con tres plantas, piscina y un amplio jardín. Fue construido a principios del siglo XXI como hogar familiar. Marisa Porcel falleció en 2018 dejando tras de sí deudas que superaban el millón de euros con Hacienda, a través de la sociedad Akaster Level SL, que compartía con su hija. La Agencia Tributaria embargó y subastó la propiedad en 2024 por unos 520.000-615.000 euros iniciales, siendo finalmente adquirida por Manuel J., quien está casado y tiene una hija pequeña, por 700.000 euros —una cifra notablemente inferior a su valor real, estimado entre 1-2 millones.

Manuel se encuentra viviendo de alquiler y paga 3.000 euros mensuales, sin poder disfrutar del hogar que compró. Intentó llegar a un acuerdo amistoso: ofreció 20.000 euros, además de cubrir los gastos de mudanza y legales. Pero la pareja rechazó esta oferta y contraofertó los exigidos 300.000 euros, argumentando que necesitaban cubrir los costes para retirar 12 coches del garaje. En redes sociales circulan imágenes mostrando un helicóptero e incluso un submarino en el jardín, junto a varios vehículos lujosos. Mientras tanto, el estado exterior del chalé se deteriora: las fachadas presentan desconchones, los toldos están rotos y el jardín ha quedado abandonado.

Perfil de Paloma Porcel

Asunción Porcel Montijano, artísticamente conocida como Paloma, parece haber heredado el talento artístico de su madre. Nació en una familia vinculada al mundo del espectáculo y destaca como:

Doblajista reconocida : Su voz da vida a Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York) para Sarah Jessica Parker en España.

: Su voz da vida a (Sexo en Nueva York) para en España. Actriz televisiva : Ha tenido intervenciones en La que se avecina y otros programas.

: Ha tenido intervenciones en La que se avecina y otros programas. Vida pública activa en redes sociales: Desde 2015 comparte imágenes de la propiedad junto a sus perros en su perfil «yo_kesito».

Sus representantes legales desmienten cualquier acción penal o denuncia policial, limitándose a un procedimiento civil para desalojo.

El pulso legal y las artimañas

Para hacer frente a esta situación, Manuel ha contratado los servicios de Golden Partners. Solicitaron el lanzamiento judicial correspondiente ante la ocupación del inmueble. Los okupas alegaron tener derecho a tanteo y retracto como «inquilinos», presentando contratos supuestamente firmados con un «jardinero», quien resulta ser realmente la pareja de Paloma, conocido como Vicente.

Sin embargo, estos documentos no prosperaron: uno era parcial (solo abarcaba habitación y garaje) y el otro no estaba registrado formalmente en el Registro de la Propiedad. El juzgado decidió rechazarlos por presunta falsedad y posible estafa procesal. Desde junio de 2025 hay una denuncia policial activa, respaldada por pruebas acerca del cambio ilegal de cerraduras y obstrucción del acceso.

Cronología relevante : 2018: Fallecimiento de Marisa , dejando tras ella millonarias deudas. 2024: Subasta y posterior compra por parte de Manuel . Ofertas frustradas: 20.000 frente a 300.000 euros. 2025: Presentación de denuncia policial.

:

Anecdotas y curiosidades

Este caso es una mezcla entre glamour y desorden:

Colección singular : Se mencionan hasta 12 coches , un helicóptero (que según publicó Paloma en Instagram se llama «Adiós, Bello») e incluso un submarino ubicado en el jardín.

: Se mencionan hasta , un helicóptero (que según publicó en Instagram se llama «Adiós, Bello») e incluso un submarino ubicado en el jardín. Contraste entre lujo y decadencia : Una doblajista famosa vive en un chalé deteriorado mientras que Manuel , quien paga alquiler con su bebé, espera resolver este asunto.

: Una doblajista famosa vive en un chalé deteriorado mientras que , quien paga alquiler con su bebé, espera resolver este asunto. Negociador habitual : Es interesante notar que es Vicente quien maneja las negociaciones; mientras tanto, Paloma permanece al margen, actuando como si tuviera una cámara lista para documentar todo lo que sucede frente a su puerta.

: Es interesante notar que es quien maneja las negociaciones; mientras tanto, permanece al margen, actuando como si tuviera una cámara lista para documentar todo lo que sucede frente a su puerta. La sociedad morosa: La empresa Akaster Level SL está dirigida por Paloma desde 2012 y juega un papel fundamental en este embrollo financiero.

Los tribunales parecen alargar este proceso debido a recursos interpuestos por ambas partes involucradas. Según su abogado Ángel Sánchez, Manuel espera tener una resolución dentro del plazo máximo de un año. Mientras tanto, el chalé rojo permanece cerrado, siendo testigo mudo del lío que entrelaza herencias impagadas con okupaciones ilegales en el norte madrileño.

Aún así, Paloma continúa publicando contenido desde allí; pero el tiempo judicial avanza sin compasión alguna para ella.