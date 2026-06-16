El juez ordena la detención de Elisa Mouliaá tras su ausencia en la declaración por la querella de Errejón

La relación entre Elisa Mouliaá y Íñigo Errejón ha dado un giro significativo en el ámbito judicial: el juez ha decidido ordenar su detención para que se presente como investigada, después de no acudir a tres citaciones. Aunque esta medida no equivale a una condena, sí indica que el tribunal ha llegado al límite de su paciencia con una citación que ha ido acumulándose hasta convertir el procedimiento en un pequeño laberinto judicial.

El magistrado Arturo Zamarriego ha emitido una orden de detención para que la actriz sea llevada al juzgado cuando regrese a España, y esta decisión estará en vigor durante los próximos cinco años. Esta comparecencia está relacionada con una causa por supuestas calumnias, vinculadas a las declaraciones de Mouliaá sobre presuntas extorsiones a testigos en el caso contra Errejón. Cabe destacar que su ausencia el lunes fue la tercera consecutiva. Otros medios también resaltan que el juez percibe una clara intención de evadir la acción judicial, un término que en el argot legal suele predecir una respuesta más severa que simplemente volver a citarla.

Qué está en juego

La orden tiene como único objetivo garantizar su declaración , sin entrar aún en los méritos del caso.

, sin entrar aún en los méritos del caso. El proceso gira en torno a una querella por calumnias presentada por Errejón, tras las acusaciones de Mouliaá sobre presiones ejercidas sobre testigos.

presentada por Errejón, tras las acusaciones de Mouliaá sobre presiones ejercidas sobre testigos. La actriz ha argumentado que se encuentra trabajando en Oriente Medio y, según algunas versiones, ha afirmado que no regresará hasta finales del verano.

Este expediente también tiene una lectura política clara. Errejón es una figura central de la izquierda parlamentaria y su imagen sigue viéndose afectada por diversas causas relacionadas con él. Cada movimiento judicial reaviva el debate sobre las repercusiones reputacionales de los conflictos legales en la esfera política, donde denuncias, querellas y ausencias pueden entrelazarse con facilidad en las conversaciones cotidianas.

La decisión del juez presenta una imagen poco habitual: una actriz con gran proyección mediática enfrentándose a una querella por calumnias y a una orden de arresto, no por un delito violento, sino por su negativa reiterada a presentarse ante el tribunal. En lenguaje coloquial del ámbito judicial, se podría decir que los compromisos de Mouliaá han chocado frontalmente con los del juez, quien ya no estaba dispuesto a aceptar más excusas.

Consecuencias posibles

Si se lleva a cabo la detención al regresar a España, Mouliaá deberá declarar antes de que el juzgado tome decisiones adicionales sobre el caso.

Este asunto podría generar nuevas tensiones entre los ámbitos judicial y mediático , especialmente si la actriz continúa ausente durante el verano.

y , especialmente si la actriz continúa ausente durante el verano. Para Errejón, este movimiento refuerza su posición procesal, aunque también mantiene vivo un tema incómodo para su entorno político.

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la duración de la orden: cinco años, lo que refleja claramente que el juzgado busca protegerse ante cualquier eventual regreso tardío. También es relevante señalar que esta medida no se deriva solo de una falta puntual, sino de tres ausencias seguidas, un patrón que suele tener peso considerable ante los tribunales. Y en un país donde los jueces suelen ser metódicos y evitar improvisaciones, eso ya dice mucho.