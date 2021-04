La cámara del coche patrulla graba el instante en que el traficante de drogas asesina al policía

La escena es espeluznante y explica porque la Policía suele ser tan ‘rápida’ con el gatillo en EEUU.

La Policía de Nuevo México difundió este 9 de abril de 2021 las imágenes grabadas por la cámara de un coche patrulla y la cámara corporal de un oficial, que fue asesinado a tiros por un traficante de drogas.

El incidente tuvo lugar el pasado 4 de febrero al este de la ciudad de Deming, cuando el agente Darian Jarrott, de 28 años, dio el alto a una camioneta Chevrolet.

Era un simple control de tráfico, porque el vehículo acababa de hacer una maniobra extraña..

En el video se puede ver cómo el oficial pide al hombre, identificado como Omar Félix Cueva, de 39 años, que salga del vehículo.

El tipo espera un ratio y de repente, se baja por el lado del conductor sosteniendo un rifle tipo AR-15.

Acto seguido, en décimas de segundo, el facineroso dispara al agente, que se agacha y cae de espaldas, alcanzado por varias balas.

Un agente de Seguridad Nacional, que llegó posteriormente al lugar del tiroteo, notificó a la Policía estatal sobre la muerte del efectivo.

Se inició entonces, muy al estilo norteamericano, una frenética operación de caza y captura, con órdenes estrictas de disparar si el tipo ofrecía resistencia y avisando de que era enormemente peligroso.

No se suelen ir de rositas en EEUU los asesinos de policías.

New Mexico State Police Officer killed during traffic stop on Interstate 10 in Luna County #PressReleaseNMSPhttps://t.co/tnKylwQEN7 pic.twitter.com/Rf1PgPnUgn

— NMSP (@NMStatePolice) February 5, 2021