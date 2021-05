Un iraní descuartiza a su propio hijo porque “no se quería casar”

Un joven fue brutalmente descuartizado por su propio padre por…no querer casarse.

El cadáver del director de cine iraní Babak Khorramdin fue hallado en bolsas de basura en un barrio de Teherán con los restos troceados.

Según las primeras investigaciones, los autores del crimen serían sus padres, que fueron detenidos por la Policía iraní tras encontrar en la casa un cuchillo ensangrentado y un machete.

Al parecer, el origen del asesinato estuvo en una discusión que el hijo mantuvo con sus padres por su condición de hombre soltero.

“Mi hijo no estaba casado. Solía acosarnos con frecuencia. Nuestras vidas pendían de un hilo. No pensamos que estuviéramos a salvo. Solía burlarse de nosotros con frecuencia. Hacía lo que quería. Entonces su madre y yo decidimos deshacernos de él. No queríamos perder nuestra reputación”, dijo el padre en una confesión.