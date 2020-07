La Guardia Civil advierte del ‘timo del teclado’: cómo evitarlo al sacar dinero del cajero

La Guardia Civil advierte del riesgo del ‘timo del teclado’.

Una técnica para robar de las cuentas bancarias a través de los datos recopilados en un cajero.

A pesar de que es conocido que existen mecanismos para hacerse con algunos datos de las tarjetas de crédito para posteriormente clonarlas, en el caso del ‘timo del teclado’ su popularidad aún es desconocida por las víctimas.

Los ladrones buscan con este timo acceder al número personal de seguridad de la tarjeta. ¿El medio? A través de un teclado falso.

La Guardia Civil explica que el principal peligro de esta nueva estafa reside especialmente en su difícil detección, ya que el usuario introduce su tarjeta en la ranura y teclea su código de acceso sin darse cuenta de que se lo está revelando directamente a los delincuentes.

“Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero no te vayas”, explica el organismo en su cuenta oficial Twitter, recomendando estar pendiente a la extracción.

Así una primera pista sería si ésta ha efectuado sin problema, pero el operador no emite los billetes.

¿Qué puedo hacer para detectarlo a tiempo? Lo primero que aconseja la Benemérita es fijarse en si la ranura está o no tapada.

A continuación, tener especial cuidado si aparecen voluntarios ayudantes para sacarte del apuro, ya que podría ser un delincuente.

Y, por último, llamar directamente a tu entidad bancaria si crees que has sido víctima de este robo.

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 11, 2019