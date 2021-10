El escalofriante testimonio de la víctima de una agresión sexual a manos de una banda latina: «Me metieron hasta una botella»

La historia pone los pelos de punta al más pintado.

Y la misma ha salido a la luz porque la Fiscalía ha movido Roma con Santiago para que los autores de una violación grupal en Zaragoza no quedasen impunes.

La historia, adelanta por El Heraldo de Aragón, se remonta al mes de junio de 2020. Seis miembros de la banda latina Dominican Don’t Play abordan a una joven a la que convencen para que suba con ellos a una vivienda sita en el barrio de San José de la capital maña.

Una vez allí, los componentes de esta peligrosa banda de delincuentes abusan todo lo que puede de la chica, de 22 años de edad.

Después de dos días de todo tipo de torturas y vejaciones la dejan salir del piso prácticamente desnuda.

Tal fue el shock de la joven que esta no quiso denunciar los hechos ante la Policía y tuvo que ser la Fiscalía la que se pusiera manos a la obra tras hallar la Policía Nacional un total de 16 vídeos de los hechos en el móvil de uno de los detenidos.

Se sospecha que los acusados se pudieron servir de sustancias alucinógenas para vencer la resistencia de la joven y llevar a cabo la presunta violación en manada.

Durante la vista en el juzgado de Instrucción Número 7, la joven detalló el horro vivido durante prácticamente 48 horas:

Sí, tuve miedo. No sabía como salir de allí. Estaba descuadrada, con picores y dolores. Me metieron hasta una botella.

De hecho, la víctima no supo precisar ante el magistrado el número exacto de hombres que abusaron de ella en la vivienda. Lo que sí supo concretar, cuando le dijeron que había sido grabada varias veces, es que ella no había dado consentimiento:

Las relaciones no eran consentidas, yo no me dejaba. Pero al final lo hice. No sé, es que fue como una encerrona.