El pintalabios más vendido en Amazon 2021 es de Maybelline New York 💋

Se trata del pintalabios Mate Super Stay Matte Ink de Maybelline y cuesta menos de 7 €.

Las razones de su éxito: muchos colores preciosos, —hasta 36 tonos—, textura mate que dura y dura (hasta 16 horas) y su buena relación calidad precio.

Más de 4.800 clientes de Amazon han valorado positivamente este producto, obtiene un nota alta: 4.7 sobre 5. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de ideas de maquillaje Euphoria, hoy del labial o pintalabios más vendido en Amazon. Maybelline Matte Ink.

¿Qué tiene Maybelline New York – Super stay Matte Ink para ser tan popular?

Kylie Jenner y otras famosas han puesto de moda los colores mates en los labios, la diferencia es que los labiales que usa Kylie Jenner cuesta 30 € en Estados Unidos y en España pueden superar los 80 €. En cambio los de Maybelline no llegan a los 7 €.

Si a la hora de comprar productos tienes en cuenta opiniones de otros usuarios, este labial, supera el examen con nota. Viene en un aplicador, lleva un pincel en forma de flecha que ayuda a extender mejor el producto. ¡En una sola pasada tendrás los labios pintados!

El color es tinta líquida que se fija a los labios de forma rápida y permanente. Se lleva la tendencia ‘nude’ o la del maquillaje natural con efecto ‘buena cara’, precisamente el Superstay Matte Ink de Maybelline se convierte en toda una herramienta para lograr esa ‘buena cara’.

Entre sus 36 tonos puedes encontrar muchos que son bastante naturales (y que se adecuan a cualquier tono de piel). Si lo que quieres son colores que destaquen también tienes rojos, morados y violetas.

Si buscas un efecto mate y tonos naturales

Por ejemplo para personas de pelo oscuro y piel ligeramente morena, el tono 15 Lover, queda muy natural, precioso, perfecto para el día. Los labios se ven cuidados bonitos, pero con un tono que no destaca. Otro tono natural es el 155 Savant Color Rosa.

Al ser tinta mate, si los labios no están hidratados puede llegar a ‘cuartearse’, se evita muy fácil. Frota tus labios con un poco de pasta de diente, retira con un poco de papel. Luego aplica el pintalabios y espera dos minutos a que se vuelva mate ¡verás qué bonito queda!

¿Tienes los labios secos?

Un truco por la noche es aplicar vaselina o aceite de coco en los labios. Pero no lo hagas antes de ponerte el pintalabios Matte Ink.

Maybelline recomienda para lograr una máxima duración no aplicar bases grasas, (pero si por la noche o una hora antes te has puesto vaselina no los tendrás tan secos).

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 15 Lover

Uno de los tonos más buscados un rosa que favorece mucho y queda bien desde pieles claras a las más morenas.

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 155 Savant

Si eres de piel clara y pelo rubio o castaño claro, el tono 65 seductress queda también muy natural. También el 10 llamado ‘Dreamer’.

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 65 seductress

Labios en rojo mate

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 25 – Heroine

El tono 25 ‘Heroine’ es pura sensualidad, si quieres acaparar miradas este es tu color. Si prefiere el color rosa intenso el 30 Romantic.

Labios oscuros

Para ocasiones especiales, el color 45 Escapist en un tono burdeos oscuro queda espectacular.

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 45 Escapist

Efecto metálico futurista

El color 90 Huntress en tono gris, no te dejará indiferente.

Tonos marrones

Los marrones naturales o los más intensos, los primeros perfectos para un look fresco, y los segundos para un maquillaje más atrevido.

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 75 Fighter

Superstay Matte Ink – de Maybelline color 70 Marrón claro Amazonian

Packs de regalo

Tienes dos opciones de regalo, un pack de tres colores que cuesta menos de 24 €, y otro de ocho colores que sale por 66 €.

Maybelline New York Cofre Edición Limitada 8 Pintalabios SuperStay Matte Ink

Las fans de Superstay Matte Ink, seguro les encantaría recibir alguno de estos packs. Buenas ideas para regalar a mujeres que les gusta el maquillaje.

Ocho tonos desde colores naturales a otros más llamativos.

Tono Seductress 65

Tono Inspirer 125,

Tono Lover 15

Tono Ruler 80

Tono Dancer 118

Tono Pioneer 20

Tono Founder 115

Tono Voyager 50.

Maybelline New York – Cofre de 3 Pintalabios Superstay Matte Ink

Caja regalo con tres tonos, morado, rosa y rojo.

¿Cómo se quita el pintalabios Super Stay Matte Ink de Maybelline?

Son tan duraderos que según el color, a veces desmaquillar puede costar un poco más. En general se quita bastante bien con agua micelar.

Para tonos más oscuros, lo que no falla es humedece un algodón en aceite de bebés, (o de jojoba, almendras dulces o incluso el de girasol que usas para cocinar), aplica sobre los labios y aprieta dos segundos. Luego retira frotando suavemente y listo.

¿Te ha sido útil el artículo sobre el pintalabios Superstay Matte Ink de Maybelline New York?