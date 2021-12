¿Qué toallitas desmaquillantes son las mejores?❓

Olay Toallitas Secas Activadas o Johnson’s Ultra-Sensitive son dos de las mejores toallitas desmaquillantes, en Amazon reciben muy buenas valoraciones.

«Lo mejor, es siempre relativo», pero cuando un producto recibe buenas opiniones, es un valor añadido para tenerlo en cuenta.



Los expertos recomiendan que nunca debemos irnos a dormir con maquillaje, la piel se resiente, y pueden aparecer granitos y manchas.

Lavarse la cara con agua y jabón, es refrescante, pero si estás de viaje, o no tienes tiempo, las toallitas desmaquillantes son un buen recurso.

En menos de un minuto acabarás con el maquillaje de todo el rostro, en Periodista Digital te contamos más detalles.

Ventajas e inconvenientes de las toallitas desmaquillantes

Retiran bastante maquillaje e impurezas (aunque no todo)

La principal ventaja, entre no lavarse la cara y usar una toallita, mejor una toallita, aunque no retira todo el maquillaje, sí bastante. Alguna marca en concreto (Neutrogena), afirma que hasta el 99,3% lo cual no está nada mal.

Facilidad de uso

Son fáciles de usar, sacar la toallita del envase, aplicarla en la cara y en menos de un minuto listo. Retiran el maquillaje de ojos y rostro, en un solo gesto.

Si estás de viaje, llegas a casa muy cansada del trabajo o una fiesta. Usar una de estas toallitas para retirar el maquillaje es un recurso fácil.

Los expertos no las recomiendan como rutina habitual

Es cierto que tienen ventajas, pero también inconvenientes.

Los expertos en el cuidado de la piel no recomiendan el uso habitual de estas toallitas, por una razón. Limpian pero no igual que si usas agua, jabón o un productos desmaquillante específico, a base de agua, (como el agua micelar).

Si sustituyes tu rutina de limpieza habitual por usar siempre toallitas desmaquillantes no le harás un favor a tu piel, más bien al contrario. Usadas de forma esporádica, (viajes, si estás cansada y no tienes tiempo para desmaquillarte), bien, pero como práctica habitual no son recomendables.

Frotar la cara con la toallita, favorece el enrojecimiento y la aparición de arrugas. Las toallitas desmaquillantes vienen en envases de plástico, y para que no se sequen se les suelen agregar conservantes. Si buscas un cuidado natural para tu piel, usar toallitas desmaquillantes no es la mejor opción.

Generas más residuo

Si retiras el maquillaje con agua y jabón, no generas residuos. En cambio si usas todos los días una toallita desmaquillante, estarás generando residuos.

Mejores toallitas desmaquillantes

Eliminan el maquillaje, incluídos productos resistentes al agua. Enriquecida con complejo Hidra-Complex que hidrata y refresca la piel..

Sin vaselina, parabenos, ni ftalatos.

Dermatológicamente y oftalmológicamente testadas.

Find es una marca de Amazon, fabrica moda y también cosméticos. Estas toallitas logran una puntuación de 4,3 sobre 5.

Ofrecen una buena relación calidad precio, ya que viene 6 paquetes de 25 toallitas y salen por menos de 15.50 €.

Con un 86.5% de ingredientes de origen natural

Con aceite de almendras dulces y vitamina E.

Dermatológicamente testado.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre las mejores toallitas desmaquillantes? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.