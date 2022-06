Foxy eyes al estilo Bella Hadid 👈

¿Quieres saber cómo se logran los foxy eyes? Son una tendencia de maquillaje inspirada en Bella Hidin y Kendall Jenner que arrasa en Instagram.

Se llaman ‘foxy o fox’, (fox en inglés se traduce por zorro), en este elegante mamífero se inspira este maquillaje.

En Periodista Digital te contamos trucos para lograr un look ‘foxy eyes’ o maquillaje ojos rasgados.

El estilo de Bella Hadid

Se llama Isabella Khair Hadid, pero es más conocida como Bella Hadid, nació en Washington D. C en 1996, su madre una exmodelo y colaboradora de televisión Yolanda Foster, y el promotor inmobiliario poseedor de una gran fortuna Mohamed Hadid.

En 2016, cuando tenía 20 años, logró el premio de ‘Model of the Year’ de Model.com. Isabella comenzó pronto su carrera con un proyecto comercial de Flynn Skye, después trabajó con diseñadores de moda como Marc Jacobs, Chanel o Belmain. No solo triunfó en las pasarelas, también en las revistas de moda orientadas a un público joven como Teen Vogue o Seventeen.

Alterna sus labores de modelo con su trabajo como empresaria, ha lanzado su propia línea de ropa llamada ‘Robert Riley’s, además comparte muchos de sus looks en redes sociales como en Instagram, donde tiene 52.7 millones de seguidores.

Bella sabe adaptar su estilo como nadie, de pantalones vaqueros anchos oversize con una camiseta de algodón y zapatillas tipo sneakers, para ir cómoda por la ciudad, a vestidos de noche vintage de Dior como el que lució en la gala Prince’s Trust de 2022 en Cipriani.

Maquillaje foxy eyes estilo Bella Hadid paso a paso

Siguiendo el vídeo puedes ver los pasos, aunque está en inglés, si quieres ver subtítulos en español, en la ‘rueda dentada’ que ves en la parte inferior, puedes buscar la opción de traducir al español.

Debajo del vídeo te explico el paso a paso, para que te sea más fácil.

Pasos

