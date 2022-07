¿Se pueden usar juntos retinol y vitamina C ?👈

Retinol y vitamina C

El retinol y la vitamina C son dos antioxidantes, con muchas propiedades para la piel, pero no se deben usar juntos. Si lo haces no lograrás obtener los beneficios que estos compuestos pueden proporcionar.

¿Por qué no se deben usar el sérum o cremas de retinol y vitamina C juntos?

La vitamina C o ácido L- ascórbico lo encontramos en muchas frutas y verduras como el limón, las espinacas o el perejil.

Por otro lado el retinol es un derivado de la vitamina A, numerosos estudios han demostrado que el uso de retinol puede ser beneficioso para disminuir arrugas, líneas de expresión, y marcas del acné.

Dos compuestos pueden ser buenos por separado, pero incompatibles juntos. Este es el caso de la vitamina C y el retinol.

Ambos tienen un pH diferente, el del ácido ascórbico o vitamina C, es ácido, (pH 3.5), mientras que el del retinol es alcalino, (pH entre 5-6).

Dado que el retinol y el ácido L-ascórbico tienen una pH muy distinto, usarlos a la vez es contraproducente.

Por un lado, al combinarse se reduciría el Ph del retinol y por otro aumentaría el del ácido ascórbico. Conclusión: no lograríamos aprovechar los beneficios de la vitamina C ni del retinol.

Cómo usar estos compuestos en una rutina de belleza

La vitamina C

Los productos de vitamina C funcionan como antioxidantes que pueden ayudar a combatir el daño que sufre la piel por la exposición solar. Lo ideal es usar la vitamina C previo a la crema de día.

El retinol

El retinol y los retinoides son productos análogos a la vitamina A, ayudan a mejorar las arrugas y líneas de expresión, puede hacer la piel ‘fotosensible’ por eso no se recomienda usarlo por las mañanas. El retinol mejor por las noches.

El retinol puede causar irritación y descamación de la piel, (por eso aclara manchas y renueva la piel), se recomienda usar fórmulas menos concentradas e ir aumentado el % si fuera necesario.

