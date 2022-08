7 errores comunes al usar protector solar❌

El uso de protector solar, es una de las principales recomendaciones para evitar las quemaduras solares. Cada temporada de verano, se incrementan estas dermatosis solares, lo que eleva el riesgo potencial para el cáncer de piel.

Usar una crema de protección solar, es importante para cuidar la salud de la piel, pero su uso inadecuado puede reducir la protección, frente el sol, (a pesar de creer que estamos protegidos).

En Periodista Digital, te contamos, con detalle los errores más frecuentes al usar protección solar.

Índice de contenidos Protector solar: 7 errores a evitar Usar el protector solar del año pasado Aplicar solo si hace un día soleado No escoger el SPF adecuado Aplicar el protector solar cuando llegues a la playa o piscina No renovar su aplicación cada hora Pensar que protector solar nos aísla por completo del sol Usar protector solar en spray (aplicándolo directamente sobre la piel) Protectores solares recomendados en Amazon Protector solar La Roche Posay Anthelios XLluido Ultra Ligero, SPF 50, 50ML Hawaiian Tropic Silk Hydration Protective - Loción Solar Protectora con cintas de seda hidratantes y resistente al agua, Protección Alta, SPF 50, 180 ml Fotoprotector ISDIN Fusion Water SPF 50 - Protector solar facial de fase acuosa para uso diario, Textura ultra ligera, 50 ml Garnier Delial Protector Solar en Spray para Niños, Alta Protección IP50+ - 300 ml Bloqueador solar dermatológico SPF 50 de Altruist: alta protección contra los rayos UVA, 100 ml (2 x 100 ml También te puede interesar Mejores protectores térmicos para el pelo 2020

Protector solar: 7 errores a evitar

No todo el mundo reacciona igual ante el sol, afectan distintos factores: como el tono de piel, el tiempo de exposición, si se llevan protectores solares, sombreros sencillamente ropa que cubra la piel.

Una de las principales recomendaciones, — no la única pero sí importante—, es la de usar protección solar mínimo 30 SPF, O 50+. Ayuda a la piel a protegerse de las agresiones externas de los rayos UVA Y UVB.

¿Pero y si creemos que estamos protegidos al llevar crema solar y en realidad no lo estamos, (por no seguir las recomendaciones para su aplicación).

Usar el protector solar del año pasado

La mayoría de los fotoprotectores solares tienen un año de caducidad. En condiciones ideales si un protector solar se ha conservado a una temperatura constante, el producto no ha estado en contacto con arena o agua del mar, es posible-si tiene 11 o 12 meses-, todavía te sirva.

Pero la mayoría de las veces no es así. El protector solar de un año para otro no suele servir, para la acción de protegernos del sol, debido a que los componentes se pueden oxidar con el paso del tiempo.

¡No hace falta tirarlo a la basura, podemos darle otro uso! Si te queda crema solar del año pasado, la puedes aprovechar, pero no como protector solar, sino como body milk o crema hidratante.

Compra un protector solar nuevo cada verano, su precio es económico y tendrás la seguridad de que los filtros solares no están caducados.

Aplicar solo si hace un día soleado

Aplicar protección SPF solo en días soleados un error común. A menudo se cree, que si está nublado no hace falta usar protección solar, ya que no te vas a quemar.

La American Academy of Dermatology descubrió que solo el 20% de los estadounidenses usan protector solar en los días nublados, aunque el 90% de los rayos UV pueden penetrar la piel en un día nublado.

No escoger el SPF adecuado

Para escoger bien, hay que saber que cuanto más alto el número SPF más capacidad de protección. Si dudas, mejor escojas un SPF superior.

Por ejemplo un SPF 15 filtra el 93% de los rayos UVB , si subimos a un SPF de 30 ya estamos en una filtración del 97%de los UVB, y los factores SPF 50 logran un 98%.

Los niños y bebés necesitan una protección alta, por ejemplo 50 o como mínimo 30, y si es posible que sean ‘resistentes al agua’.

Aplicar el protector solar cuando llegues a la playa o piscina

¿Lo sueles hacer así? El protector solar hay que aplicarlo unos 15 minutos antes de la exposición solar y en todo el cuerpo.

Si vas caminando a la playa (o en el coche), hasta que llegas y te aplicas productos, el sol está incidiendo sobre tu piel, —y sin protección—. Pueden ser 10 o 15 minutos, pero es suficiente para propiciar manchas o incluso enrojecimiento.

No renovar su aplicación cada hora

El protector solar normal se debe renovar cada hora, aunque no te bañes, sudas y esto afecta a su efectividad. Si el producto es ‘resistente al agua’ te da un poco más de margen 80 minutos, pero hay que renovar su aplicación.

Pensar que protector solar nos aísla por completo del sol

Es común que al ponernos protector solar nos confiemos, sin embargo el protector solar no es una ‘burbuja o una armadura’ que nos protegerá de todo. Si el sol te da en la cabeza, o en cualquier zona del cuerpo que no lleva protección te afectará.

Lo recomendable, es, usar crema solar por un lado, además gafas de sol, sombrero y si es posible aprovechar zonas de sombra, (al menos durante cierto tiempo). Por ejemplo, puedes tomar el sol un rato y luego refugiarte bajo un toldo o sombrilla de la playa.

Usar protector solar en spray (aplicándolo directamente sobre la piel)

Los protectores solares en spray son fáciles de usar, pero por su formato no cubren la piel de manera uniforme. Esto puede provocar que dejemos zonas del cuerpo sin cubrir, favoreciendo la aparición de quemaduras solares.

Si vas a usar un spray para protegerte del sol, primero rocía en las manos y luego aplica en el cuerpo masajeando, no lo uses directamente sobre la piel.

Protectores solares recomendados en Amazon

La Roche Posay es una empresa francesa todo un clásico en protección para la piel. Este producto proporciona protección contra los rayos UVA/UVE gracias a la innovación de filtro Mexopex y el agua termal La Roche Posay.

NO IRRITA LOS OJOS

Evaluado bajo control oftalmológico.

Evaluado bajo control oftalmológico. TOLERANCIA ÓPTIMA

Textura ultraligera de absorción inmediata e hidratación intensa que no deja residuo.

Apto para todo tipo de pieles incluida piel atópica.

Fórmula oil-free.

Textura ultraligera de absorción inmediata e hidratación intensa que no deja residuo. Apto para todo tipo de pieles incluida piel atópica. Fórmula oil-free. WET SKIN

Puede aplicarse sobre piel húmeda.

Protección SPF50 UVB y UVA evaluada clínicamente en laboratorio y en

El spray protector solar IP50+ para niños ofrece protección solar para pieles claras, sensibles e intolerantes al sol muy alta contra los UVB, UVA y resistente al agua.

Amplio espectro de protección UVA y UVB

Excede las recomendaciones de la UE para la protección UVA

Clínicamente probado

De fácil absorción, no pegajoso y sin residuos.

Uso diario en cara y cuerpo.

Excelente tolerabilidad

Sin perfume ni parabenos.

Resistente al agua

100ml

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre los 5 errores comunes al usar protector solar? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.